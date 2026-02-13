Venezuela reafirma propósito de "libertad e independencia" pese a "nuevas circunstancias"

Caracas, 13 feb (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este viernes que persiste el propósito de trabajar en función de la "libertad e independencia" del país pese a las "nuevas circunstancias", poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados aledaños.

"Nuevos momentos, nuevas circunstancias, pero el mismo propósito: ¡libertad e independencia!", expresó en redes sociales.

El mensaje lo acompañó con un video en el que reitera que Venezuela está "erguida" y con una Fuerza Armada "unida, cohesionada, con su propósito vivo".

"Nuevos caminos para avanzar y aquí estamos con el alma viva, con la fuerza viva en función de la prosperidad, de la estabilidad y de la paz del país", agregó.

El pasado 4 de febrero, Padrino López anunció una investigación por "todos los hechos" que ocurrieron en el ataque estadounidense, durante el que también fue capturada la primera dama, la diputada Cilia Flores.

El jefe militar no precisó el tipo de investigación, pero indicó que tiene como objetivo evaluar y ajustar el plan de transformación que dictó Maduro, en posible referencia a una hoja de ruta estratégica que incluye siete metas, entre ellas la seguridad e integridad territorial.

Padrino López afirmó que, tras el ataque estadounidense, "nadie puede hablar aquí de derrota".

Venezuela vive un nuevo escenario de incertidumbre luego de la operación militar de EE.UU. el pasado 3 de enero, tras lo que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidenta encargada y ha mantenido conversaciones con Washington, que designó a su diplomática Laura Dogu como encargada de Negocios en Caracas.

Venezuela y EE.UU. anunciaron este miércoles una asociación energética a largo plazo, acordada por Rodríguez y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien visitó al país.