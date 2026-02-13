Trump insta a Zelenski a llegar a un acuerdo a pocos días del del encuentro en Ginebra: "Tiene que actuar"

Donald Trump manifestó que, según su perspectiva, Volodímir Zelenski dispone de una ventana limitada para resolver el conflicto con Rusia, señalando que si no toma una decisión rápidamente, podría desaprovechar una ocasión que califica de histórica. El mandatario estadounidense realizó este llamado a pocos días de que se retome el diálogo diplomático en Ginebra, donde representantes de Ucrania y Rusia volverán a encontrarse en una mesa de negociación internacional. Según detalló el medio, Trump urgió al presidente de Ucrania a buscar vías para alcanzar la paz, subrayando que “Zelenski tiene que actuar, Rusia quiere un acuerdo. Se tiene que mover o perderá una gran oportunidad”.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el exhorto de Trump se produjo al hacer declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Florida. El presidente de Estados Unidos hizo hincapié en la importancia de las negociaciones que tendrán lugar en Suiza los días 17 y 18 de febrero, recalcando la necesidad de un avance concreto en la mesa de diálogo. La presión de Washington se inscribe en el marco de una serie de intentos internacionales dirigidos a lograr una solución diplomática para la guerra entre Ucrania y Rusia.

La próxima cumbre internacional en Ginebra ocurre tras una serie de intercambios diplomáticos sin resultados decisivos. El medio detalló que el último encuentro previo, realizado en Abu Dabi, no produjo avances significativos hacia la paz ni acuerdos sustanciales entre las partes. Por ahora, las únicas negociaciones que permitieron concretar un pacto tangencial al conflicto fueron las celebradas en Estambul, donde ambos bandos firmaron un acuerdo para el intercambio de miles de soldados caídos en combate.

El contexto de estos encuentros refleja la urgencia del conflicto y la presión creciente de actores internacionales que buscan destrabar la situación en Europa del Este. Según publicó el medio, el presidente Trump considera que la postura ucraniana debe ajustarse al actual momento diplomático, ya que la disposición de Rusia para un pacto podría no mantenerse indefinidamente. En este sentido, el jefe de la Casa Blanca advierte sobre la posibilidad de que Ucrania quede aislada en el escenario internacional si no se produce un avance tangible antes de que las oportunidades de negociación se reduzcan.

La relevancia de la reunión en Ginebra aumenta a medida que se acumulan los fracasos y la falta de resultados de rondas previas. El medio consignó que las recientes gestiones diplomáticas no han logrado frenar el conflicto ni establecer parámetros claros para una eventual solución política. La advertencia de Trump a Zelenski se enmarca en un ambiente de tensión en el que los gobiernos buscan alternativas que permitan detener la prolongación de la guerra y sentar las bases para acuerdos de mayor alcance.

Trump mencionó además que, en su opinión, Rusia ha mostrado interés en un acuerdo de paz, lo que añade expectativa a la cita de mediados de febrero. El medio destacó que el presidente estadounidense utilizó términos contundentes al referirse a la responsabilidad de su homólogo ucraniano para alcanzar resultados concretos. Estos comentarios se realizaron en un contexto de desplazamiento personal desde la Casa Blanca hacia el estado de Florida, donde Trump reiteró la importancia de que Zelenski actúe con determinación durante las próximas negociaciones.

Hasta ahora, los esfuerzos diplomáticos más notorios apuntan sobre todo a la mitigación de las consecuencias del conflicto, como fue el caso del acuerdo de Estambul para el intercambio de soldados fallecidos. El medio informó que fuera de aquel entendimiento humanitario, el resto de las rondas negociadoras han carecido de resultados operativos o cambios sustanciales en la dinámica de la guerra. La expectativa sobre la nueva cita en Suiza está marcada por el pronóstico de un momento decisivo para las relaciones entre Rusia, Ucrania y los actores internacionales involucrados.

El seguimiento de la situación por parte de la administración estadounidense se traduce así en una presión directa sobre el liderazgo ucraniano para que modifique su postura y explore propuestas que puedan facilitar el cierre del conflicto. Según informó el medio, la administración Trump ve el próximo encuentro en Ginebra como un punto de inflexión donde se podrían definir nuevas rutas para la paz o, en su defecto, consolidarse el estancamiento que ha predominado en las rondas anteriores. El papel de Washington en este proceso se presenta como un elemento decisivo para el curso de las discusiones, tanto a nivel diplomático como estratégico.

El medio remarcó que todas las partes esperan que los días 17 y 18 de febrero marquen un cambio en el desarrollo de la negociación. Tanto los gobiernos involucrados como la comunidad internacional observan las iniciativas que puedan surgir en Suiza como una oportunidad de transformar la dinámica del conflicto, buscando fórmulas que favorezcan el cese de las hostilidades y apunten hacia acuerdos más amplios en materia de seguridad y políticas regionales. El posicionamiento público de Trump, difundido por el medio, añade presión a una agenda que ya se encontraba saturada de expectativas y demandas internacionales.