Rubio se ausenta de la reunión sobre Ucrania con líderes europeos en Múnich por problemas de agenda

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cancelado su participación a última hora en una reunión de este viernes sobre Ucrania con varios líderes europeos, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, debido a problemas de agenda.

Rubio no asistirá debido a "la cantidad de reuniones que se celebrarán al mismo tiempo" y abordará la cuestión de Rusia y Ucrania "en muchas otras reuniones" que han de celebrarse este fin de semana en la conferencia de Múnich, según ha revelado un funcionario estadounidense al diario 'Financial Times'.

Estaba previsto que en el encuentro participaran líderes europeos como el ya mencionado Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente finlandés, Alexander Stubb, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La espantada se produce en medio del malestar de una parte de la clase política europea que se siente relegada y reclama mayor presencia en las negociaciones de paz para Ucrania, a tenor del gran gasto económico que vienen llevando a cabo para seguir apoyando a su aliado, principalmente a través de la compra de equipo militar a Estados Unidos y sus empresas armamentísticas.

Está previsto que el secretario Rubio viaje hasta Budapest una vez finalice esta conferencia de seguridad para verse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.