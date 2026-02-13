Quevedo homenajea a los carnavales canarios en su nueva canción: "Yo ya he recorrido el mundo y no me mudo ni borracho"

El artista Quevedo ha hecho un homenaje al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en su nueva canción, la festiva 'Ni borracho', que ha publicado este viernes.

"Yo ya estuve por toda España no me mudo ni borracho. Me fui de viaje a París y no me mudo ni borracho. Estuve un verano en Miami y no me mudo ni borracho. Yo ya he recorrido el mundo y no me mudo ni borracho", canta el canario, que termina deseando "larga vida" a sus "paisanos", "los hijos de los volcanes".

El cantante, que ha terminado la gira de presentación de su álbum 'Buenas noches' hace algunos meses, ha fusionado en esta ocasión la energía de la verbena de su tierra con el pulso del merengue, mientras que los timbales, coros y una banda de músicos protagonizan el sonido.

Para acompañar al tema, ha estrenado un videoclip que en el que aúna muchas referencias al carnaval canario, mientras se rodea de sus amigos y artistas de su isla natal.

"Me gusta que todos sean parte y se sientan parte del tema porque creo que puede ser algo muy bonito para nuestra gente, y también para toda la gente que trabaja o que forma parte de los carnavales, como las comparsas, las murgas o simplemente las festividades canarias como la banda de Agaete o Los Gofiones. Todos me inspiran y me han inspirado a hacer este tema, y creo que ellos también forman parte", ha explicado Quevedo horas antes del lanzamiento.

Los seguidores del artista ya esperaban esta canción desde hace algunos días, cuando Quevedo publicó en sus redes sociales un vídeo de un minuto junto a Hirahi Afonso al timple, un instrumento característico de las Islas Canarias, en el que cantaba parte de la canción en acústico.