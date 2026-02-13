Pep Guardiola responde a Ratcliffe: "Tenemos un problema muy grande con cómo tratamos a los inmigrantes"

Durante una rueda de prensa, Pep Guardiola abordó la importancia de aceptar verdaderamente otras culturas, afirmando que cuanto más se logre esa apertura, mejor será la sociedad. Con estas palabras, el técnico del Manchester City se refirió a la forma en que los inmigrantes suelen ser percibidos y tratados en distintos países, enfatizando el valor de la diversidad cultural tras la controversia generada por los comentarios de Jim Ratcliffe sobre inmigración en Reino Unido. Guardiola planteó la noticia principal: la manera en que se discute y gestiona la inmigración continúa siendo objeto de debate y exige un enfoque más integrador.

Según consignó la agencia de prensa, el entrenador se mostró contundente al asegurar que existe "un problema muy, muy, muy, muy grande" en la forma en que muchos países tratan a los inmigrantes, quienes a menudo son identificados públicamente como la raíz de dificultades internas. Guardiola dejó en claro que este fenómeno trasciende fronteras y afecta a naciones de diferentes regiones, haciendo un llamado para que la integración y el respeto hacia las personas que llegan de otros lugares ocupen un espacio central en las políticas y actitudes sociales.

La intervención de Guardiola llega después de las declaraciones de Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United y director ejecutivo de INEOS, quien en una entrevista para Sky News expresó que el Reino Unido había sido "colonizado por inmigrantes". Estas palabras provocaron reacciones negativas y Ratcliffe ofreció una disculpa pública en la que lamentó el impacto de su lenguaje, asegurando: "Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico".

En referencia a esta polémica, Guardiola optó por no comentar directamente los dichos de Ratcliffe, pero subrayó la relevancia de los problemas asociados al trato a los inmigrantes mediante ejemplos de su propia trayectoria. Reportó la agencia de prensa que Guardiola declaró: "Yo soy catalán y tú británico, ¿qué influencia tuvimos en el lugar donde nacimos? Fueron mamá y papá. Todo el mundo quiere tener una vida mejor y la perspectiva de un futuro mejor para sí mismo, su familia y sus amigos, y a veces las oportunidades surgen en el lugar donde naces y otras en el lugar al que vas".

Guardiola relató que, en épocas pasadas, las posibilidades de viajar eran mucho más limitadas, mientras que actualmente cualquier persona puede trasladarse a otra parte del mundo en cuestión de horas. Detalló que considera una ventaja de su personalidad el hecho de haber vivido en varios países como México, Catar, Italia, Inglaterra o Alemania, y que esto le ha permitido conocer a personas valiosas y diferentes, reafirmando que ni el color de piel ni el país de origen asignan superioridad o privilegios.

El entrenador del Manchester City puntualizó que la huida de personas de sus lugares de origen suele estar motivada por dificultades severas, y no por el simple deseo de mudarse. Según explicó, muchas personas toman la decisión de emigrar buscando mejores oportunidades y estabilidad para sí mismas y sus familias. Guardiola insistió en que la apertura hacia otras culturas permite sociedades más plenas y justas.

El medio detalló que las declaraciones de Ratcliffe generaron desaprobación de diversas figuras públicas, como el primer ministro británico Keir Starmer y el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham. Ambas autoridades manifestaron su desacuerdo con el planteamiento sobre la inmigración esbozado por el empresario.

La controversia también impulsó la intervención de la Asociación de Prensa, que solicitó revisar los dichos de Ratcliffe a través de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA, por sus siglas en inglés). Por su parte, el Manchester United publicó un comunicado donde enfatizaba el compromiso del club con la inclusión social y el respeto a la diversidad cultural. De acuerdo al texto del Manchester United, la institución aseguró que su grupo, tanto de jugadores como de personal, junto a su afición global, reflejan la historia y el patrimonio de la ciudad de Mánchester, considerada como un lugar abierto a toda persona.

El comunicado recordaba, además, el lanzamiento en 2016 de la campaña All Red All Equal, iniciativa cuyos principios de igualdad, diversidad e inclusión han sido incorporados a las actividades diarias del club y mantienen plena vigencia en la actualidad, según reportó la agencia de prensa.

Guardiola cerró su intervención remarcando que conocer personas de distintos entornos le ha proporcionado experiencias enriquecedoras. De acuerdo con la cobertura de prensa, el entrenador recordó que no se trata de sentirse mejor o peor por el lugar de nacimiento, sino de aprovechar esas diferencias para construir entornos más comprensivos y solidarios. Planteó el derecho de todo ser humano a buscar un futuro mejor, destacando que decidir dónde vivir no está bajo el control de una persona desde su origen, ya que depende de las circunstancias familiares y sociales en las que nace.

La conversación y las posturas expuestas en el entorno del fútbol británico subrayan la tensión existente en el espacio público sobre la integración de comunidades migrantes y el tipo de sociedad que se pretende construir. Mientras tanto, el club Manchester United reafirmó su voluntad de continuar promoviendo la solidaridad y el reconocimiento del aporte de todas las culturas, e instituciones y figuras públicas como Guardiola insisten en la necesidad de construir espacios de mayor reconocimiento y respeto a la diversidad.