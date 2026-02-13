Page espera "perdón" y "disculpas" de López y "gente de la izquierda" por vincular a Lambán con el resultado de Aragón

El líder autonómico Emiliano García-Page subrayó que resulta particularmente doloroso vincular la derrota del PSOE en Aragón a la figura de Javier Lambán, fallecido recientemente, debido al esfuerzo personal afrontado por el exmandatario durante su enfermedad. Según publicó Europa Press a partir de una entrevista en Onda Cero, García-Page reclamó disculpas tanto del ministro Óscar López, titular de la cartera de Transformación Digital y de Función Pública y secretario general del PSOE-M, como de otros sectores de izquierda que han atribuido a Lambán responsabilidad por el resultado electoral.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, García-Page manifestó sentirse profundamente afectado por las declaraciones atribuidas a López, admitiendo que, pese a estar habituado a escuchar argumentos controvertidos, la situación actual le produjo bloqueo emocional y tristeza. El presidente de Castilla-La Mancha subrayó que la gravedad no radica solo en expresar tales argumentos sino incluso en tenerlos en mente, y afirmó que “lo de ayer le pareció especialmente duro aparte de totalmente injusto”, en referencia a la polémica surgida respecto al papel de Lambán.

García-Page explicó que su petición de disculpas abarca tanto a López como a otras figuras y militantes de la izquierda que, a su juicio, han contribuido a sostener ese relato. Según detalló Europa Press, el dirigente autonómico interpretó que existe actualmente una dinámica en la que la presencia y el crecimiento de Vox se utiliza como argumento para justificar determinadas estrategias e interpretaciones en el seno de la izquierda. Además, expresó que, según su experiencia, discrepar en el interior del espacio progresista se ha convertido en un gesto difícil, a pesar de que el pluralismo fue históricamente una característica inherente a ese espectro ideológico.

Durante su intervención, García-Page se refirió extensamente a la trayectoria política y humana de Lambán, destacando la importancia de su coherencia y su capacidad para mantener responsabilidades institucionales bajo condiciones personales adversas. Relató que Lambán enfrentó un proceso complicado de salud al combatir un cáncer, y que incluso durante los tratamientos y el sufrimiento personal, mantuvo su compromiso político y la defensa de sus ideas. “Estuvo como no van a estar muchos manteniendo su palabra y sus ideas y sus convicciones”, afirmó García-Page, según relató Europa Press.

El dirigente castellanomanchego aseguró que “el precio de la coherencia se paga caro en estos momentos”, reforzando la idea de que los principios personales no siempre son reconocidos en el debate político actual. Insistió, además, en su solicitud de que se emitan disculpas sinceras, argumentando que esto ayudaría a restablecer cierta integridad en la vida política: “De todo corazón que pidan disculpas, aunque solo sea por establecer algo de alma en la situación”, declaró según recogió Europa Press. Para él, no se puede comerciar con los principios fundamentales del socialismo ni justificar acuerdos con cualquier fuerza política, incluyendo partidos identificados con la extrema derecha independentista, y esperar respeto hacia los valores originales del partido.

Respecto al contexto de los recientes comicios en Extremadura y la actitud del PSOE ante la investidura de María Guardiola, candidata del PP, García-Page analizó los argumentos sobre la posible abstención de su partido. En su opinión, asumir posturas oportunistas únicamente cuando convienen no resulta sostenible ni legítimo. Según explicó a Europa Press, llevar adelante propuestas de consensos amplios como la de no pactar con partidos considerados extremos debe hacerse de manera generalizada, en todo el país, y someterse a escrutinio público a través de elecciones, para evitar la sensación de traición en parte del electorado.

García-Page concluyó que, aunque explorar vías de colaboración entre el PSOE y el PP para aislar a los extremos podría contemplarse, el contexto político actual imposibilita dicho debate, al encontrarse el ambiente excesivamente polarizado y orientado a la protección de intereses partidistas. Reiteró que la coyuntura requiere aplicar medidas defensivas y replegar posiciones, calificándolo como seguir “el manual de bunkerización”, siempre según la versión de Europa Press.