EH Bildu: La desunión entre abertzales es "un lujo que no nos podemos permitir"

San Sebastián, 6 abr (EFE).- El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha hecho este lunes una llamada a la unidad de las fuerzas nacionalistas, pues ha asegurado que en la actual coyuntura de "incertidumbre" global "la desunión o siquiera la falta de una mínima colaboración" entre abertzales "es un lujo que este país no se puede permitir".

"Es más necesario que nunca que aquellas fuerzas que tomamos en consideración la existencia de este pueblo articulemos fuerzas", ha señalado Rodríguez en declaraciones a los periodistas, tras afirmar que en la coalición soberanista están "muy contentos" por la masiva participación en la celebración del Aberri Eguna este domingo en Pamplona.

Ha advertido de que EH Bildu "no va a perder ni un minuto en ninguna disputa partidista porque la problemática de la vivienda, la emergencia habitacional o el fortalecimiento de los servicios públicos no pueden esperar".

Rodríguez ha dicho, sin citar expresamente al PNV, que a los miembros de su formación les "preocupa" y les "apena" también comprobar "cómo hay quien está más preocupado por unas elecciones para las que aún falta más de un año largo que en dar solución a los problemas de la gente".

A las afirmaciones del líder del PNV, Aitor Esteban, sobre la imposibilidad de celebrar aún un Aberri Eguna conjunto porque, pese a las coincidencias, les separa de la izquierda abertzale el "modelo de país", Rodríguez ha señalado que también están de acuerdo en muchas cosas, entre ellas, "poder garantizar vidas dignas a las mayorías sociales de este país".

"Claro que hay cosas que nos separan. Por ejemplo, no nos gusta ver como Josu Jon Imaz va a dar las gracias a Donald Trump. Pero estamos de acuerdo en que Euskal Herria es una nación compuesta por siete territorios ¿sí o no?, en que esta nación tiene que tener derecho a decidir libre y democráticamente su futuro, en que el euskara debería de ser la lengua nacional y debería de estar en igualdad de condiciones al castellano ¿sí o no?", ha enfatizado.

Por ello, ha recalcado que EH Bildu "está también centrada y va a continuar estándolo en tender su mano y en ofrecerse para tratar de alcanzar esos acuerdos amplios, esos consensos que necesita imperiosamente este pueblo". EFE

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