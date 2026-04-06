Investigan el hallazgo de un fardo con 25 kilos de cocaína en una playa de Granada

Motril (Granada), 6 abr (EFE).- La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la procedencia de un fardo con 25 kilos de cocaína que ha sido hallado en la orilla de Playa Granada, en Motril (Granada).
Según han informado a EFE fuentes policiales, el hallazgo se produjo sobre las 10:15 horas del sábado pasado. Lo encontró una persona que paseaba por el lugar y que dio aviso a la Policía.
Los primeros análisis apuntan a que el fardo, que por el estado en el que se encontraba debía llevar bastante tiempo en el mar, contiene unos 25 kilos de cocaína, y por el momento no ha habido detenciones. EFE
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