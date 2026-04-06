IU cree que los gobiernos del PSOE en solitario acabaron "hace tiempo" en Andalucía

Córdoba, 6 abr (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado este lunes que los gobiernos del PSOE en solitario acabaron "hace tiempo en Andalucía" y ha reivindicado a la coalición que representa como "una izquierda imprescindible para gobernar".

Santiago, que ha participado en Córdoba en una concentración para reclamar mejoras en sanidad, ha señalado a los periodistas que es "evidente" que hay que "sacar a Moreno Bonilla del Gobierno".

Por ello, Por Andalucía va a trabajar para recoger "todos los anhelos de cambio" que hay en la comunidad autónoma donde son los andaluces "los que con su voto van a decidir cuál es el gobierno".

Para el diputado de Sumar es necesario "impedir que en Andalucía haya un gobierno de la derecha y la ultraderecha" y ha insistido en que IU quiere "cambiar la realidad y la realidad se cambia tanto organizando la presencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el conflicto social como teniendo un buen peso, una buena presencia en las instituciones para gobernar y para hacer políticas de otra forma".

Enrique Santiago se ha mostrado preocupado por "la calidad" de los servicios públicos en Andalucía y se ha referido, entre otros, a las listas de espera en dependencia "casi tres veces más de lo que establece como máximo la ley" o "la privatización de la sanidad pública".

Ante estas situaciones ha hecho "un llamamiento" para que "los andaluces y las andaluzas voten sabiendo que se juegan mucho".

También se ha referido al descenso del desempleo en España con unas cifras que son "las mejores" desde el año 2008 con un descenso de 23.000 personas que reflejan, en su opinión, para lo que "sirve el Ministerio de Trabajo, del Gobierno de coalición" y es para "mejorar la vida de la gente". EFE