La Reina Letizia, arrebatadora, recupera su mono bicolor con jaretas de Teresa Helbig

El homenaje al jurista Francisco Tomás y Valiente en Madrid contó con la presencia de la Reina Letizia, quien optó por rescatar un diseño destacado de su vestuario para la ocasión. Esta prenda, que generó numerosas menciones desde su primera aparición pública, acompañó la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a la exposición "In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026" y al acto presidido en la Universidad Autónoma de Madrid con motivo del trigésimo aniversario desde el asesinato de Tomás y Valiente por la banda armada ETA. La ceremonia buscó recordar la trayectoria y el legado del jurista español, reafirmando el interés de la Casa Real en subrayar figuras nacionales relevantes, según informó el medio citado.

El medio detalló que la visita a la Universidad Autónoma de Madrid cerró la semana de compromisos oficiales de los Reyes, que hicieron pública la retribución asignada para 2026: Felipe VI recibirá 290.000 euros y la Reina Letizia 160.000 euros. Este ajuste salarial representa un aumento del 1,5% respecto al año anterior, en línea con los incrementos aplicados al resto de funcionarios del Estado.

Según consignó el medio, Letizia apostó para el homenaje por un mono invernal bicolor, creación de la diseñadora catalana Teresa Helbig. El diseño consiste en pantalones culotte de pinzas con perneras anchas y un cuerpo ajustado de manga larga, cuyas extremidades finalizan en blancos puños. La parte frontal, también de tono blanco roto, incorpora detalles de jaretas y chorreras, tres pequeños botones negros próximos al cuello y un aire clásico. Este modelo debutó públicamente en noviembre de 2022 durante una visita oficial a Croacia; posteriormente, la Reina lo utilizó en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR en enero de 2024 y en un acto en Caravaca de la Cruz por el Año Jubilar en 2024.

De acuerdo con lo publicado, los detalles particulares del vestuario residieron en la elección de un cinturón fino de cuero negro con hebilla metálica plateada que remarca la cintura. El atuendo se completó con botas negras de ante de tacón bajo. El medio destacó que este diseño, que suma casi tres años y medio desde su primer uso, mantiene vigencia dentro del guardarropa real e identifica el estilo personal de la Reina en eventos de relevancia institucional.

La ceremonia honró la memoria de Francisco Tomás y Valiente, enfatizando su papel como profesor y jurista y el impacto de su obra en el ámbito académico y jurídico español. La exposición y el homenaje se concibieron como formas de aproximar la figura del jurista a las nuevas generaciones universitarias, apuntando a la permanencia de sus ideas y su defensa del Estado de derecho. El medio reportó que la presencia de los Reyes subrayó la importancia del acto en una fecha significativa para la historia reciente del país.

Durante el evento, la agenda protocolaria de la Casa Real coincidió con la atención mediática generada por la elección de vestuario de la Reina, catálogo de piezas de diseñadores nacionales que reflejan una combinación de tradición e innovación, como resalta la preferencia por Teresa Helbig, cuyas creaciones han acompañado otros momentos oficiales a lo largo de los últimos años. Con este gesto, los Reyes cerraron una serie de compromisos institucionales en Madrid, reafirmando tanto la continuidad de sus actividades públicas como la conexión con figuras históricas y culturales de España, informó el medio.