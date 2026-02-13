La Real Sociedad entrega a Legends la camiseta con la que Mikel Merino fue campeón de Copa del Rey en 2021

La Real Sociedad ha entregado a Legends, The Home Of Football presented by LALIGA, la camiseta con la que el centrocampista Mikel Merino jugó final de Copa del Rey MAPFRE de la temporada 2019-20, en la que el equipo donostiarra se impuso al Athletic Club (1-0) y se proclamó campeón de la competición 34 años después.

El exfutbolista Xabi Prieto, representante institucional de la Real Sociedad, explicó que la prenda representa "un logro muy especial" para toda la familia 'txuri-urdin'. "Que pase a formar parte de Legends nos permite compartir ese recuerdo con todos los amantes del fútbol y preservar un momento que ocupa un lugar destacado en la trayectoria de la Real Sociedad", indicó.

Por su parte, Daphne Villegas, CEO de Legends, se mostró encantada con la incorporación de la camiseta del actual jugador del Arsenal. "En Legends trabajamos para que los aficionados puedan conectar de forma directa con los grandes momentos del fútbol y la incorporación de esta pieza es una representación perfecta de un hito de un club histórico de LaLiga que merece ser recordado", apuntó.

La camiseta está disponible desde este viernes en el hall de Legends. "Con esta incorporación, Legends continúa fortaleciendo su misión de preservar la colección más grande de la historia del fútbol, acercando a los aficionados a los momentos que construyen la grandeza de este deporte", afirmó LaLiga.

Legends es un proyecto que integra el patrimonio del fútbol mundial más importante de la historia, con más de 5.000 piezas. La colección incluye la memorabilia de todas las competiciones internacionales desde hace más de 100 años, entre ellas las de UEFA, FIFA, CONMEBOL o Juegos Olímpicos, así como competiciones nacionales como LaLiga.