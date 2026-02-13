La lluvia anega la A-381 y sufre un derrumbe a la altura de Medina que obliga a habilitar un desvío

El colapso sufrido entre los kilómetros 25 y 31 de la carretera A-381, en sentido Jerez a la altura de Medina Sidonia, obligó a las autoridades a establecer un desvío en el kilómetro 28 para mantener la circulación, según informó la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Las lluvias intensas anegaron la vía e hicieron que un tramo quedara completamente cortado, lo que agravó la situación del tráfico en la provincia de Cádiz, ya afectada por numerosos cierres viales y alertas meteorológicas vigentes por fuertes precipitaciones y vientos.

De acuerdo con la EMA y tal como detalló el medio original, actualmente existen un total de 144 carreteras afectadas en Andalucía, con la mayoría de los problemas concentrados en la provincia gaditana, donde hasta 37 carreteras permanecen cerradas al tráfico. Este contexto ha llevado a la Dirección General de Tráfico a advertir a la población sobre el alto compromiso en el estado de las vías y la necesidad de evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos en las zonas afectadas. Las autoridades también recomendaron planificar cuidadosamente las rutas en caso de viaje imprescindible y seguir en todo momento las indicaciones oficiales, así como reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad por las condiciones adversas.

A la par de estos cierres de carreteras y desvíos, la provincia de Cádiz se encuentra bajo la influencia de un temporal que también afecta al resto de Andalucía. Según publicó la fuente informativa, la Agencia Estatal de Meteorología emitió para este viernes avisos meteorológicos activos en todas las provincias andaluzas debido a la persistencia del fenómeno meteorológico. En Cádiz, la Agencia activó el nivel naranja por fenómenos costeros en el Estrecho, donde se esperan rachas de viento de fuerza 8 que pueden alcanzar hasta 75 kilómetros por hora y olas que llegarán a los cinco metros de altura.

Adicionalmente, también se mantiene activado el aviso naranja por lluvias intensas en la comarca gaditana de Grazalema, donde se pronostican acumulaciones de hasta 110 litros por metro cuadrado en doce horas y 180 litros en veinticuatro horas, según consignó la fuente. Este pronóstico de lluvias refuerza la preocupación de las autoridades por posibles nuevos derrumbes y cortes de vía, como el que ya se registró en el tramo de la A-381.

El temporal que afecta a Andalucía ha provocado una de las situaciones meteorológicas más problemáticas para la red viaria de la región, especialmente en la provincia de Cádiz, donde la acumulación de agua y los fuertes vientos han complicado gravemente la movilidad. Según reportó el medio citado, los equipos de gestión de emergencias y protección civil se encuentran desplegados para supervisar y actuar en las zonas más afectadas; mientras tanto, las rutas alternativas y los desvíos habilitados buscan mitigar el impacto en el tráfico rodado y garantizar la seguridad de los conductores.

En el caso específico de la A-381, la anegación de la calzada y el derrumbe obligaron a establecer un operativo de control y señalización en la zona de Medina Sidonia, donde los accesos directos permanecen cerrados y solo el desvío provisional en el kilómetro 28 permite la continuidad del tránsito. La autoridad de tráfico ha insistido en la importancia de mantenerse informados sobre el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento y en la necesidad de atender a todas las recomendaciones y restricciones en vigor.

El medio añadió que las condiciones en la provincia de Cádiz seguirán siendo complicadas en los próximos días, ante la previsión de lluvias persistentes y vientos fuertes que podrían provocar nuevos incidentes en la red de carreteras y dificultar los trabajos de limpieza, reparación y reanudación del tráfico normal. La coordinación entre diferentes organismos, tanto a nivel autonómico como estatal, continúa activa con el objetivo de dar respuesta a la emergencia y asegurar la máxima protección posible para residentes y viajeros en la zona.