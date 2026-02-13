El nuevo embajador de EEUU presentará el miércoles sus cartas credenciales al Rey

A pocos días de su confirmación como nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León se prepara para presentar sus cartas credenciales al rey Felipe VI en una ceremonia que reunirá a siete diplomáticos en el Palacio Real, un evento protocolario que, según el diario Zarzuela, se mantiene prácticamente sin alteraciones relevantes desde el siglo XVIII. El acto, que se celebrará este miércoles, marca el retorno de la representación estadounidense tras varios meses de vacancia, luego de que la anterior embajadora, Julissa Reynoso, abandonara el cargo en julio de 2024 para volver a ejercer como abogada.

Según informó Zarzuela, el embajador León, quien juró el cargo la semana pasada en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, llegará a Madrid el martes, víspera de su presentación formal ante el monarca. A su llegada, León mantendrá una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmaron fuentes conocedoras de su agenda, en una jornada que antecede su debut oficial como representante de la Administración de Donald Trump en España.

El medio aclaró que la costumbre es agrupar la presentación de credenciales conforme nuevos embajadores se instalan en España, lo que a veces conlleva una espera de varias semanas para cumplir con el acto formal ante el monarca. En esta oportunidad, León participará en el evento al día siguiente de su llegada. La cita protocolaria no solo implica el acercamiento inicial al jefe del Estado español, sino que también representa el primer contacto institucional con las autoridades de su país anfitrión.

La ceremonia de presentación de credenciales contará con la participación de seis embajadores más. Wooldy Edson Louidor, representante de Haití, encabezará la serie de encuentros, seguido de Hiroshi Yamauchi, embajador de Japón; Haznah Binti Hashim, enviada de Malasia; Apostolos Baltas, de Grecia; Bernardo Grevier del Hoyo, en representación de Uruguay; y Todor Stoyanov por Bulgaria. Cada uno de ellos sostendrá una entrevista individual con Felipe VI, después de haber entregado la documentación que les acredita como máximas autoridades diplomáticas de sus respectivos países en el territorio español.

Según detalló Zarzuela, el formato de la ceremonia ha permanecido inmutable en lo esencial desde el siglo XVIII. Lo habitual es que entre seis y siete embajadores participen en cada ocasión. Como antecedente cercano, la primera ceremonia de 2024, celebrada el 12 de enero, también congregó a siete diplomáticos, entre los que estuvo la nueva embajadora de Ucrania. Posteriormente, los participantes de aquella edición asistieron el 23 de enero a la recepción al cuerpo diplomático ofrecida por Felipe VI.

Estados Unidos había quedado sin representante diplomático desde la salida de Reynoso en julio, lo que prolongó la ausencia durante varios meses. Durante ese periodo, distintas cuestiones de la agenda bilateral y asuntos de política internacional se gestionaron a través de encargados de negocios y otros funcionarios de menor rango.

La llegada de León a la capital española comporta no solo la restauración de la representación estadounidense, sino también un giro en la interlocución en materia de defensa. De acuerdo con el medio, León, de 82 años y de trayectoria empresarial, sostiene como prioridad “revertir” lo que considera un “gran error” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no destinar el 5% del Producto Interior Bruto a gasto militar, en contradicción con el compromiso alcanzado en la cumbre de la OTAN realizada a finales de junio en La Haya. Así lo manifestó públicamente durante su comparecencia de octubre ante la comisión de Exteriores del Senado, en la fase de confirmación de su nominación para el puesto diplomático.

Distintas fuentes indicaron, según consignó Zarzuela, que León tiene previsto iniciar su labor en Madrid con énfasis en reforzar la cooperación bilateral en defensa y cumplimiento de compromisos estratégicos adquiridos en el seno de la alianza atlántica. La presentación de credenciales ante el jefe del Estado constituye, en consecuencia, el punto de partida de este ciclo, caracterizado por especiales expectativas de parte del nuevo embajador.

De la misma manera, la ceremonia marca el inicio de la actividad oficial para los seis nuevos representantes de Haití, Japón, Malasia, Grecia, Uruguay y Bulgaria, quienes compartirán la formalidad del protocolo y los primeros diálogos institucionales con la Casa Real española. Tras la entrega de documentos, el rey Felipe VI dedicará unos minutos a conversar con cada diplomático, ratificando así el reconocimiento oficial de su mandato.

La próxima jornada en el Palacio Real conlleva la conjunción de intereses e inquietudes de siete países distintos, aunque la atención recae en el embajador estadounidense por el contexto de vacancia previa y el clima de negociación en temas de defensa. La agenda de León en Madrid, según reportó Zarzuela, prevé además encuentros adicionales durante los días siguientes, centrados en actores claves del Gobierno y la escena diplomática local, con el objetivo de consolidar las prioridades de la política exterior de Washington ante el nuevo escenario político bilateral.