El español Román Orús, designado por Naciones Unidas miembro del Panel Científico de Inteligencia Artificial

Las evaluaciones independientes basadas en la evidencia constituyen uno de los ejes centrales del nuevo Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial (IA), cuyo objetivo, según el Ministerio para la Transición Digital y Función Pública, es anticipar retos emergentes y fomentar estrategias informadas en la gobernanza de esta tecnología. En ese contexto, la designación de Román Orús, físico y especialista español en computación cuántica, como integrante de este grupo internacional, responde a un esfuerzo de Naciones Unidas por reforzar el vínculo entre el conocimiento científico y el diseño de políticas públicas globales.

Tal como reportó el Ministerio para la Transición Digital y Función Pública, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el nombramiento de Orús para formar parte de este panel, creado en agosto pasado tras un proceso intergubernamental impulsado conjuntamente por Costa Rica y España. Este grupo reúne a 40 expertos independientes elegidos por un periodo de tres años y busca conformar una estructura equilibrada tanto en lo geográfico como en la representación de género, según consignó el Ministerio.

De acuerdo con la información del mismo organismo, Orús, cofundador y director científico de Multiverse Computing, así como profesor de Investigación Ikerbasque en el Donostia International Physics Center (DIPC), se suma a un equipo multidisciplinar que incluye a autoridades reconocidas internacionalmente en el campo de la inteligencia artificial. El propósito fundamental es actuar como puente entre los avances científicos más recientes y la toma de decisiones a nivel de políticas públicas, contemplando los dilemas éticos, los riesgos y las oportunidades que plantea esta tecnología.

Según detalló el Ministerio para la Transición Digital y Función Pública, una de las funciones principales del Panel consistirá en elaborar y presentar un informe anual con sus conclusiones. Dicho informe será transmitido a los Estados miembros de la ONU en la Asamblea General y también compartido en el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA. Este foro multilateral e inclusivo está concebido para servir como espacio de debate donde gobiernos, expertos, organizaciones civiles, empresas y otros actores aborden de manera colectiva las implicancias técnicas, éticas y sociales de la inteligencia artificial.

La creación del Panel y el nombramiento de sus integrantes forman parte de las medidas adoptadas tras la Cumbre del Futuro, donde se aprobó el Pacto Mundial Digital. El Ministerio resaltó la relevancia de este mecanismo al considerarlo un “avance decisivo” para promover el uso seguro, ético e inclusivo de la inteligencia artificial a escala global. El proceso intergubernamental que desembocó en la formación del Panel fue cofacilitado por Costa Rica y España, lo que refleja el compromiso de ambos países en la conducción de iniciativas multilaterales vinculadas a la tecnología y la innovación, según publicó el Ministerio.

El equipo de expertos que integran el Panel, entre quienes figura Orús, adquiere el mandato de asesorar a gobiernos, empresas e instituciones en el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial. Todas sus recomendaciones deberán sustentarse en pruebas científicas y técnicas, permitiendo así a la comunidad internacional identificar tendencias, anticipar desafíos potenciales y diseñar estrategias adaptadas a las características específicas de la inteligencia artificial como tecnología transformadora.

Este nuevo foro de Naciones Unidas, el Diálogo Global, permitirá la participación directa de representantes estatales y actores clave no estatales, incluido el sector privado y la sociedad civil. Según reportó el Ministerio, este espacio buscará generar consensos y soluciones compartidas sobre los dilemas y oportunidades asociados con la implementación de la inteligencia artificial, favoreciendo la cooperación internacional y la transparencia en la toma de decisiones.

Con la integración del español Román Orús, el Panel Científico refuerza su perfil internacional y multidisciplinar. El nombramiento subraya la relevancia del avance científico español en el ámbito de la inteligencia artificial y la computación cuántica, y consolida la participación de España en debates globales sobre las aplicaciones y el gobierno de las tecnologías emergentes, tal como consignó el propio Ministerio para la Transición Digital y Función Pública.