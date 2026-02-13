El central francés Dayot Upamecano renueva con el Bayern Múnich hasta 2030

El central francés Dayot Upamecano han renovado este viernes su contrato con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2030, lo que significa que el campeón alemán mantendrá a uno de los pilares defensivos del equipo de Vincent Kompany y de la selección francesa, según confirmó el club bávaro en un comunicado.

El defensa central juega con la camiseta del conjunto muniqués desde la temporada 2021-22 y ha ganado hasta ahora tres títulos de Bundesliga y la Supercopa alemana con el FC Bayern. Cinco temporadas en las que Upamecano ya suma 180 partidos, en los que ha conseguido marcar seis tantos.

El director general deportivo del FC Bayern, Max Eberl, apuntó que Upamecano es "una figura clave" en el equipo. "Una plantilla necesita puntos de referencia, y con Dayot hemos dado un paso más. En muchas ocasiones, la cuestión no es a quién fichas, sino a quién desarrollas. Dayot ha madurado en el FC Bayern hasta convertirse en un jugador internacional de primer nivel, estamos deseando continuar nuestro camino juntos", añadió.

Por su parte, Upamecano expresó estar "muy contento" por continuar en el Bayern. "Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Juntos tenemos grandes objetivos. En la vida, lo importante es siempre la mentalidad. Lo doy todo por mis compañeros, en cada entrenamiento, intentando mantener la portería a cero en cada partido y queriendo ganar tantos títulos como sea posible con el Bayern", concluyó.