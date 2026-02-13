Delcy Rodríguez asegura que Venezuela tendrá "elecciones libres y justas"

Durante su visita oficial al palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para explorar oportunidades de cooperación energética entre ambos países. Al concluir la reunión, Rodríguez enfatizó la importancia de emplear la diplomacia y el diálogo político y energético como vías para afrontar las diferencias históricas entre Venezuela y Estados Unidos y para encontrar mecanismos que permitan avanzar en la relación bilateral. Según informó NBC, la dirigente venezolana resaltó la necesidad de que ambos gobiernos asuman con madurez este proceso de diálogo en medio de un escenario marcado por tensiones políticas y económicas.

En una entrevista ofrecida a la cadena estadounidense NBC, Rodríguez abordó la cuestión electoral, reiterando que Venezuela celebrará “elecciones justas y libres”, aunque evitó precisar una fecha para su convocatoria. De acuerdo con lo publicado por NBC, la funcionaria recordó que el país ha realizado más de treinta procesos electorales y subrayó que la organización de comicios está prevista en la Constitución venezolana. Explicó además que existen elecciones menos conocidas, como las comunales, en las que se definen temas relacionados con proyectos específicos.

Rodríguez sostuvo que la realización de nuevos comicios dependerá de la estabilización política del país y de la consolidación de un diálogo político entre los diversos actores nacionales. Tal como destacó NBC, la funcionaria remarcó la importancia de la negociación entre sectores y del clima de estabilidad previa como condiciones para convocar a las urnas. Esta perspectiva se alinea con declaraciones recientes del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que no habrá elecciones en el corto plazo si no se obtiene primero una estabilización institucional y social en Venezuela.

Consultada sobre el posible retorno de la líder opositora María Corina Machado y su eventual candidatura en unas elecciones futuras, Rodríguez declaró a NBC que este asunto “no es algo que le incumba”. Al preguntarle si facilitaría el regreso de Machado al país, respondió de manera negativa y cuestionó la atención mediática en torno a la figura de la opositora. Añadió que considera necesario que Machado “responda” ante el país sobre su llamado a sanciones económicas y militares contra Venezuela, y sobre la celebración de acciones de presión internacional durante acontecimientos como el ataque militar de Estados Unidos que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

La presidenta encargada también abordó su rol al frente del Ejecutivo tras la detención de Maduro. Según reportó NBC, Rodríguez afirmó que asumió la presidencia en condiciones que calificó como inéditas y recalcó que lo hace conforme a la Carta Magna venezolana. Remarcó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes considera inocentes, continúan siendo “el presidente legítimo” y la primera dama. “Yo estoy encargada, y eso se refleja claramente en la Constitución de Venezuela. Y por la cantidad de trabajo que tengo y lo ocupada que estoy, puedo decir que es un trabajo muy muy duro que estamos completando día a día”, manifestó Rodríguez a NBC.

La funcionaria también se refirió brevemente a invitaciones que ha recibido para visitar Estados Unidos, asegurando que mantiene su defensa de la legitimidad de Maduro. Rodríguez insistió en que tanto el diálogo interno como la interlocución internacional constituyen elementos esenciales para la superación de las divisiones existentes y para crear un contexto favorable a la realización de futuros procesos electorales en Venezuela.

Durante su intervención, la representante venezolana reiteró su convicción de que el camino hacia unas elecciones libres y justas requiere espacios de concertación política que permitan, según sus palabras recogidas por NBC, “asegurarnos de que estas elecciones se celebren”. Además, insistió en la frecuencia con la que Venezuela acude a las urnas, incluyendo eventos electorales de distinta naturaleza y nivel de visibilidad pública.

A lo largo de la entrevista, Rodríguez puso el énfasis en la postura oficial sobre la situación de María Corina Machado, mencionando a NBC que la opositora deberá afrontar las consecuencias políticas de sus actos, en especial de los llamados a sanciones y a una intervención militar. Asimismo, comunicó que no existe disposición desde el gobierno para facilitar su regreso desde Washington ni para contemplar un papel relevante de Machado dentro del proceso electoral venidero, según consignó la cadena estadounidense.

La entrevista abordó igualmente la intención del gobierno de Venezuela de normalizar, en la medida de lo posible, los vínculos diplomáticos y comerciales con Estados Unidos, en el marco de una agenda energética que fue objeto de discusión directa con la delegación estadounidense. Según declaró la propia Rodríguez, el diálogo institucional, tanto diplomático como energético, aspira a abrir canales de cooperación que den lugar a una relación más pragmática y menos marcada por la confrontación de años previos.

Finalmente, en respuesta a interrogantes sobre la estabilidad política y el futuro democrático de Venezuela, Rodríguez puso de manifiesto que las principales variables continúan ancladas al avance del diálogo interno y a la disposición de los distintos sectores de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la normalidad política y social en el país, concluye NBC.