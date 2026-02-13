Al menos un muerto y seis heridos en un ataque del Ejército ruso en Odesa, Ucrania

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas a consecuencia de un ataque "masivo" del Ejército ruso contra varios puntos en la región ucraniana de Odesa, incluido uno de sus puertos.

Así lo ha confirmado este viernes el viceprimer ministro para la Recuperación de Ucrania, Oleksiy Kuleba, en redes sociales, donde ha precisado que tres de los heridos se encuentran en "estado grave" si bien todas las víctimas, ha incidido, son civiles y están recibiendo atención médica.

El dirigente ucraniano ha denunciado en la misma publicación que las fuerzas rusas han lanzado "ataques masivos contra la infraestura portuaria y ferroviaria", provocando incendios.

Por su parte, el jefe de la Administración estatal en Odesa, Oleg Kiper, ha informado de que los ataques han dañado almacenes de fertilizantes en el puerto, han incendiado cuatro vehículos y vagones de carga, mientras que un ambulatorio también se ha visto siniestrado.