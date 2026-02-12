Agencias

Vientos de más de 100 km/h en el Puerto de Barcelona, Puig Sesolles, Molló y Portbou (Girona)

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrado rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora en varios puntos como en las estaciones de Puig Sesolles (Barcelona), el Puerto de Barcelona, Molló y Portbou (Girona).

Según datos del Meteocat de este jueves --con la alerta por viento activada--, se han registrado rachas de 166,7 km/h en Puig Sesolles, a 1.668 metros; en Portbou - Coll dels Belitres de 120,2 km/h; y en Molló - Fabert de 114,5 km/h.

En el Puerto de Barcelona - Bocana Sud ha habido vientos de 105,1 km/h; en Mataró de 104,4 km/h; en El Prat de Llobregat de 103,7 km/h; en Muntanyola (Barcelona) de 103,3 km/h; y en Perelló (Tarragona), Font-rubí y Vilafranca del Penedès - La Granada (Barcelona) se han producido rachas de 103 km/h.

