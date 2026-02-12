Un herido grave en Sant Pau de Segúries (Girona) por la caída de un muro a causa del viento

El Sistema d'Emergències Mèdiques informó que, durante la mañana de este jueves, cuatro personas resultaron heridas en Catalunya debido a incidentes vinculados a las intensas ráfagas de viento que afectan diversas zonas de la provincia. En el caso más grave, una persona sufrió lesiones de consideración en Sant Pau de Segúries, ubicada en Girona, cuando un muro colapsó a consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

Según detalló Europa Press, los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las 09:11 horas, momento en el que se produjo el derrumbe de la estructura. El Sistema d'Emergències Mèdiques comunicó a través de un mensaje difundido en la red social X que la persona herida requirió asistencia inmediata, motivo por el cual se desplazaron tres ambulancias al lugar de los hechos para garantizar su traslado al Hospital Josep Trueta de Girona.

El episodio de viento intenso que se registra en gran parte de Catalunya también provocó otros incidentes. El medio Europa Press difundió que en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, se registraron tres personas afectadas: una en estado menos grave y dos con lesiones leves. Todas ellas fueron derivadas a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica correspondiente, de acuerdo al nivel de afectación reportado.

Las autoridades adoptaron un operativo especial dadas las circunstancias meteorológicas. El Sistema d'Emergències Mèdiques remarcó la importancia de la rápida intervención y del despliegue de recursos para atender estos episodios, que, según consignó Europa Press, repercutieron en distintas localidades catalanas. El servicio de emergencias reforzó la vigilancia y el protocolo de actuación para responder a eventos similares mientras persistieran las condiciones de viento fuerte.

De acuerdo con Europa Press, el suceso de Sant Pau de Segúries fue el que presentó consecuencias más severas, dada la magnitud del impacto y la gravedad de las heridas sufridas por la persona afectada. La caída del muro se asocia directamente con las rachas intensas de viento que se han producido en esa área y en otras partes de la provincia de Girona durante la jornada.

El Sistema d'Emergències Mèdiques reiteró a la población la necesidad de extremar precauciones ante la persistencia de los episodios de viento y recomendó seguir las indicaciones de las autoridades para evitar nuevas lesiones y garantizar la seguridad. Europa Press reportó que la situación meteorológica derivó en múltiples intervenciones de los servicios de emergencia a lo largo del jueves, con despliegues adicionales en los puntos donde las condiciones se consideraron más críticas.

El Hospital Josep Trueta de Girona, donde permanece la persona herida de gravedad procedente de Sant Pau de Segúries, activó los protocolos habituales para la atención de casos vinculados a siniestros como los provocados por el viento. La respuesta coordinada entre los servicios de urgencias y el Sistema d'Emergències Mèdiques buscó optimizar la atención de los afectados y reducir el impacto de los incidentes sobre la infraestructura sanitaria local.

La emergencia provocada por las fuertes ráfagas en la comarca y el resto de la provincia puso a prueba la capacidad de reacción de los dispositivos de urgencias y evidenció la vulnerabilidad de algunas construcciones ante eventos climáticos de esta naturaleza. Europa Press agregó que las autoridades se mantienen atentas a la evolución de la situación meteorológica y a posibles nuevas incidencias que puedan producirse mientras persistan los vientos intensos en la región.