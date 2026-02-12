UGT llama a movilizarse en las elecciones para frenar a "los amigos de Trump y Milei" en CyL

Óscar Lobo, secretario general de UGT en Castilla y León, advirtió sobre la creciente influencia internacional de políticas que, a su juicio, ponen en peligro derechos laborales y libertades, relacionando expresamente estas tendencias con la actualidad política de la región. Según informó Europa Press, Lobo alertó de que situaciones como las propiciadas por Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina ya encuentran eco en Castilla y León, instando a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas el próximo 15 de marzo para frenar lo que considera un avance de la extrema derecha en el ámbito autonómico.

Durante un encuentro con medios en el marco de la jornada sindical ‘Combatir la extrema derecha y sus mensajes desde el ámbito sindical’, Lobo planteó que la sociedad se enfrenta a una batalla de ideas donde, en su opinión, la ultraderecha amenaza no solo las democracias sino también los derechos conquistados por los trabajadores. El medio Europa Press detalló que Lobo calificó este escenario como una “auténtica batalla cultural por el poder y las ideas”, e insistió en que la “extrema derecha constituye un auténtico peligro para las democracias, las libertades y, sobre todo, para los derechos de los trabajadores”. Según sus palabras, la alarma internacional tiene reflejo local, ya que "cada día" surgen nuevas señales preocupantes en distintos lugares, como ocurre en América y en la propia Castilla y León.

El dirigente sindical hizo alusión directa a las reformas impulsadas recientemente por el Gobierno argentino, citando lo que describió como una “auténtica aberración” en la propuesta laboral de Javier Milei. Tal como recogió Europa Press, Lobo se refirió específicamente a cambios que contemplan la ampliación de la jornada laboral a doce horas, la eliminación de la indemnización por despido y una reducción del derecho a huelga. Para Lobo, “esto no está muy lejos de Castilla y León”, subrayando de este modo el riesgo de importar iniciativas que, según su análisis, repercuten negativamente en la protección social y el bienestar obrero.

Lobo aludió también a la situación en Estados Unidos, mencionando la persecución de personas inocentes por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y afirmó que estas realidades no resultan ajenas a Castilla y León, donde asegura que “los amigos de Trump y Milei” ya han participado en la toma de decisiones políticas dentro de la comunidad. Según publicó Europa Press, Lobo recordó que la administración regional anterior, conformada por el Partido Popular y Vox, ya había reflejado esta orientación, motivo por el cual exhortó a “reaccionar” desde las urnas para impedir el avance de lo que denominó políticas “fascistas”.

El secretario general de UGT en Castilla y León rememoró que la comunidad fue “la primera que albergó un gobierno de coalición donde la extrema derecha entró”, y emplazó a que, con las próximas elecciones autonómicas, Castilla y León se convierta en “la primera donde se ponga pie en pared y se frene su avance". Además, destacó la importancia de jornadas como la organizada por el sindicato para compartir experiencias internacionales con los trabajadores y sensibilizar respecto de los riesgos de este tipo de políticas. Europa Press recogió su advertencia de que los sindicatos, por representar valores como la justicia social, la igualdad y la cohesión comunitaria, se encuentran en el foco de la extrema derecha.

Por su parte, Jesús Gallego, secretario de Política Internacional de UGT Confederal, añadió en declaraciones recogidas por Europa Press que la jornada respondía a la necesidad de afrontar a una ultraderecha con representación diversa en el ámbito global. Gallego afirmó: “Da lo mismo que se llame Donald Trump, que se llame Benjamin Netanyahu, que se llame Vladimir Putin o que se llame un consejero en Castilla y León que ha demostrado ser nefasto para los intereses de la gente que le ha votado”. Invitó a los trabajadores a informarse sobre lo que describió como las “verdaderas consecuencias”, de carácter “catastrófico”, que estas ideologías provocan en la vida ciudadana.

En este contexto, la cúpula sindical de UGT insistió en la trascendencia de la participación activa en el proceso electoral del 15 de marzo, situando el debate sobre la protección de los derechos laborales y democráticos en el centro del escenario autonómico. Tal como consignó Europa Press, tanto los portavoces sindicales como los organizadores de la jornada subrayaron la necesidad de trasladar la experiencia internacional a nivel local, a fin de alertar sobre los peligros de la radicalización política y su impacto directo en las condiciones laborales y el tejido social de la región.