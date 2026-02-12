Suiza votará en referéndum el próximo junio si limita a diez millones la población con residencia en el país

En un contexto donde la población de Suiza alcanza actualmente los 9,5 millones de habitantes y el debate migratorio domina la agenda interna, el país se prepara para votar el 14 de junio en un referéndum que podría establecer un máximo de diez millones de residentes para el año 2050. Según consignó el medio que reportó la noticia, la consulta popular se impulsa a través de una iniciativa lanzada por el Partido Popular Suizo, agrupación conocida por sus posturas restrictivas en materia migratoria, sin el respaldo del actual Gobierno federal.

La iniciativa sometida a votación propone un límite numérico claro al total de personas con residencia permanente aceptada oficialmente en territorio suizo a mediados de siglo. El medio responsable de la cobertura destacó que, en caso de que prospere la propuesta, el Ejecutivo nacional debería tomar medidas inmediatas, dado que la diferencia entre la población actual y el límite planteado es de apenas medio millón de personas. Estos ajustes implicarían posibles restricciones en la expedición de nuevos permisos de residencia, con un impacto directo sobre la presencia de extranjeros y sobre el otorgamiento futuro de derechos de residencia a quienes migren al país o permanezcan allí bajo regímenes temporales.

Según publicó la misma fuente de noticias, el referéndum se inserta dentro del sistema de democracia directa que distingue al modelo político suizo. En virtud de este mecanismo, cualquier iniciativa ciudadana que logre el número suficiente de firmas puede ser sometida a votación pública, aunque el Gobierno central no respalde el contenido de la propuesta. Los referendos sobre materias migratorias y de población suelen generar alta participación y polarización, dada la incidencia que tienen en la vida cotidiana y en la economía, sectores históricamente influidos por la presencia de mano de obra extranjera.

El Partido Popular Suizo logró encauzar el pulso de este debate tras reunir el respaldo popular necesario para activar el procedimiento habitual en las consultas helvéticas. El medio añadió que la propuesta deja entrever una estricta política de control demográfico y una posible revisión de los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, puesto que el límite afectaría tanto a nacionales como a ciudadanos comunitarios residentes en Suiza y a otros extranjeros. De llegarse al techo de diez millones antes de 2050, el Ejecutivo tendría la potestad de aplicar restricciones de manera inmediata.

Dentro de los tópicos que también formarán parte de la consulta del 14 de junio, los ciudadanos suizos deberán pronunciarse sobre una reforma en la función pública orientada a reducir el número de contrataciones, de acuerdo con la información proporcionada por el medio. El objetivo, detalló la fuente, consiste en rebajar las admisiones de personal en el sector público de 6.600 a 4.000, una medida impulsada por las autoridades federales como parte de su búsqueda de eficiencia y contención del gasto estatal.

El mecanismo de referéndum, característico de la democracia suiza, permite que temas de alto impacto social, como la limitación de la población o la estructura del sector público, sean decididos directamente por la ciudadanía. Según detalló el medio que difundió la convocatoria, este proceso constituye uno de los asuntos recurrentes que el país somete a la opinión de sus habitantes, quienes a lo largo de los últimos años han resuelto otras cuestiones migratorias o administrativas a través de este canal participativo.

La incertidumbre sobre el resultado y el efecto de una medida de este tipo ha motivado comentarios tanto en el ámbito político como empresarial, debido al papel central que desempeña la inmigración en la economía suiza, particularmente en industrias con déficit de mano de obra local. La posibilidad de imponer un techo fijo podría modificar flujos migratorios y afectar sectores dependientes de la contratación de personal extranjero, mientras que los defensores de la iniciativa argumentan que el control demográfico constituye un medio para preservar servicios públicos y mantener estándares sociales.

El Partido Popular Suizo sostiene que limitar el crecimiento de la población resulta necesario para garantizar la calidad de vida, estabilidad y recursos del país. El Ejecutivo federal, que no apoya la iniciativa, ha manifestado su preocupación por el potencial impacto negativo sobre la economía y las relaciones internacionales de Suiza, según destacó la cobertura original. La composición de la población, con una proporción significativa de extranjeros residentes, añade complejidad al escenario y sitúa la cuestión migratoria en el eje del debate público antes de la consulta.

El referéndum previsto el 14 de junio incluirá estos dos temas centrales: la opción de fijar un máximo poblacional en diez millones de residentes para 2050 y la propuesta de reforma administrativa para limitar las contrataciones públicas. El desenlace de ambos procesos tendrá efectos directos sobre la estructura social, económica y administrativa de Suiza, en un contexto marcado por el uso sistemático de la democracia directa como vía para la toma de decisiones clave.