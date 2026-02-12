Nuevos records de población en España: 49,5 millones de personas y 10 millones han nacido en el extranjero

Las cifras de población nacida en el extranjero en España han superado los 10 millones de personas por primera vez, reflejando cambios significativos en la composición demográfica del país y marcando un hito en la serie histórica. Según publicó Europa Press a partir de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), este incremento ha sido el principal motor detrás del nuevo máximo histórico de habitantes registrado a inicios de 2026, cuando el número total de residentes alcanzó los 49.570.725.

El INE detalló a través de su Estadística Continua de Población (ECP) que el cuarto trimestre de 2025 presentó un aumento de 81.520 residentes, mientras que el balance anual arrojó un crecimiento poblacional estimado de 442.428 personas. El organismo destacó que este crecimiento se debió íntegramente al aumento de personas nacidas en el extranjero, ya que la población nacida en España experimentó una reducción durante el mismo periodo.

El número de pobladores nacidos fuera de España se ubicó en 10.004.581 al 1 de enero de 2026, una cifra que supera a la de residentes con nacionalidad extranjera debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española. En cuanto a la población de extranjeros, Europa Press reportó que se incrementó en 56.431 individuos durante el último trimestre de 2025, sumando un total de 7.243.561 personas. El porcentaje de población extranjera sobre el total nacional se situó en el 14,6%.

Las nacionalidades con mayor representación entre los inmigrantes que llegaron a España en el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana, con 36.600 entradas, seguida de la venezolana (27.000), la marroquí (22.000) y la española (18.500, en referencia a retornos). También figuraron personas originarias de Perú (15.800), Italia (8.400), Ucrania (6.800), Brasil (6.300), Honduras (6.300) y Argelia (6.200). Estas estadísticas ofrecidas por el INE muestran la diversidad de lugares de origen de quienes migran hacia España.

Respecto a las salidas del país, los datos del INE publicados por Europa Press indican que los principales grupos de emigrantes correspondieron a nacionalidades marroquí (13.000 personas emigraron), colombiana (12.500), española (7.900), peruana (5.600), venezolana (5.400), rumana (5.000), china (3.100), ucraniana (3.000), italiana (3.000) y hondureña (2.800). Este flujo evidencia la movilidad tanto de ciudadanos españoles como de residentes extranjeros.

En términos de adquisición de nacionalidad, el informe señala que la población española aumentó en 25.089 personas, principalmente debido a procesos de naturalización que afectan a residentes originalmente extranjeros.

El INE también presentó datos sobre los hogares, situando la cifra total en 19.746.638 al 1 de enero de 2026, lo cual significó un incremento de 46.332 en el último trimestre analizado. Esta tendencia refleja la consolidación del crecimiento poblacional a nivel de unidades familiares y el impacto de la migración en las estructuras domésticas.

En cuanto a la distribución geográfica del crecimiento demográfico, las estadísticas oficiales revelan que Ceuta y todas las comunidades autónomas españolas, salvo Baleares y Melilla, experimentaron incrementos en su población en el último trimestre de 2025. Las mayores alzas se observaron en la Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%), Comunidad de Madrid (0,24%), Cataluña y Ceuta (0,23% cada una). En cambio, Baleares mostró un retroceso del -0,07% y Melilla descendió un -0,26%.

Entre las demás regiones, los porcentajes de incremento oscilaron entre el 0,16% de Aragón y Cantabria, el 0,14% de Castilla y León, y registros más discretos en Murcia (0,13%), Galicia (0,12%), Asturias (0,09%), País Vasco (0,07%) y Andalucía (0,06%). Canarias incrementó su población en un 0,02%, mientras que Extremadura, Navarra y La Rioja alcanzaron el 0,05% cada una, según confirmó Europa Press.

La publicación del INE puntualizó que estos resultados se encuentran sujetos a revisión al considerarse datos provisionales, si bien ofrecen una radiografía actualizada de la evolución demográfica en España y del peso que la migración internacional posee en las tendencias poblacionales recientes.