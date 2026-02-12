Mueren ocho personas por la explosión de una bomba al paso de un vehículo en el sureste de Níger

El vehículo de transporte involucrado en el incidente cerca de Baroua, al sureste de Níger, quedó completamente destruido tras la detonación de un artefacto explosivo artesanal, lo cual dificultó las operaciones de rescate y la identificación inmediata de las víctimas. Según informó ActuNiger, al menos ocho personas fallecieron por la explosión, mientras numerosas personas resultaron heridas. Las autoridades no descartan que el número de víctimas mortales incremente en las próximas horas, ya que el estado de algunos heridos es crítico y las tareas de búsqueda continúan en desarrollo.

De acuerdo con el medio ActuNiger, el ataque ocurrió en las inmediaciones de Baroua, dentro de la región de Diffa, una zona próxima a la frontera entre Níger y Nigeria. El vehículo afectado era utilizado para el transporte tanto de pasajeros como de bienes. Según publicó ActuNiger, hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado, lo que acrecienta la inquietud entre los residentes de la zona y las autoridades locales, quienes mantienen la vigilancia reforzada ante la posibilidad de nuevos incidentes.

La región de Diffa ha sido escenario de episodios violentos derivados de la actividad de grupos armados. Tal como detalló ActuNiger, en esta zona frecuentan ataques perpetrados por organizaciones como Boko Haram y una de sus escisiones, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA). Ambas entidades han ejecutado anteriormente acciones similares que afectaron tanto a la población civil como a las fuerzas de seguridad locales.

A esto se suma un panorama de inestabilidad en otras regiones de Níger. El país enfrenta amenazas terroristas provenientes de grupos distintos en los territorios occidentales, en particular en las áreas de Tillabéri y Tahoua. Dicha amenaza se atribuye a las filiales de Al Qaeda y del Estado Islámico, quienes operan en dichas zonas y han llevado a cabo ataques de diversa magnitud durante los últimos años, según consignó ActuNiger.

Aunque la información inmediata sobre los heridos permanece limitada, fuentes citadas por ActuNiger indican que las víctimas fueron trasladadas a centros de salud cercanos para recibir atención médica. Las autoridades locales han lanzado una investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y buscan identificar a los responsables. Mientras se mantienen los operativos de emergencia, los equipos de rescate trabajan en el área afectada por la explosión, evaluando los daños y brindando el apoyo necesario a los sobrevivientes y sus familias.

Según reportó ActuNiger, la población de Diffa vive bajo constantes amenazas de violencia, especialmente en áreas colindantes con el lago Chad. Estos episodios han aumentado los desplazamientos internos, además de generar interrupciones en las actividades económicas y sociales. Las fuerzas de seguridad se mantienen en alerta y han reforzado la presencia en puntos considerados vulnerables para tratar de prevenir futuros ataques.

Hasta ahora, ninguno de los principales grupos extremistass que operan en la región ha asumido la responsabilidad del atentado, lo que añade incertidumbre en la investigación en curso, según remarcó ActuNiger. Las autoridades continúan recogiendo información en el lugar de los hechos y solicitan la colaboración de la ciudadanía para cualquier dato que facilite esclarecer el caso y permita frenar la escalada de violencia en la región.