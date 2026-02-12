Más de 65 efectivos de UME trabajan desde anoche en El Robledo y municipios del Bullaque por crecida del río

Una intervención realizada por el equipo de Rescate Acuático de Superficie (RAS) permitió acceder a una granja junto al río Bullaque, donde un ganadero y sus ovejas quedaron aislados debido a la crecida del agua. Según informó Europa Press, aunque el ganadero decidió permanecer con sus animales y no se encuentra en peligro, la operación facilitó el suministro de víveres y garantizó su abastecimiento mientras continúe la situación. Este episodio refleja el escenario de riesgo que viven El Robledo y otros municipios de la provincia de Ciudad Real, donde desde la noche anterior más de 65 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en labores de contención y rescate debido a la subida del caudal del Bullaque.

Tal como publicó Europa Press, el operativo desplegado responde a la activación del nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha. La UME, perteneciente al Primer Batallón de Intervención y desplazada desde la Base Aérea de Torrejón, refuerza las acciones de los servicios de emergencia locales, especialmente en el Valle del Bullaque, área donde se prevé que el aumento del caudal se sostenga por la continua descarga del embalse de la Torre de Abraham.

Desde su llegada, las tareas del dispositivo militar se han enfocado en la construcción y refuerzo de diques, con el objetivo de mitigar los daños en el casco urbano de El Robledo. Este punto concentra especial atención, pues la cercanía del río y el embalse al máximo de su capacidad incrementan el riesgo de inundaciones. El uso de drones para reconocimiento permite monitorear el comportamiento del río y localizar puntos críticos, incluyendo explotaciones agrícolas y viviendas apartadas susceptibles de quedar incomunicadas. Europa Press detalló que, en paralelo a la intervención militar, Infocam, Tragsa y ayuntamientos colaboran en la ejecución de diques y otros trabajos de contención frente a los efectos de prolongadas lluvias.

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, declaró a Europa Press que la madrugada fue especialmente difícil, con un incremento repentino del caudal del Bullaque y episodios de inundación en calles y viviendas. Señaló que, a partir de las dos de la mañana, la situación mostró cierta mejoría, gracias al descenso relativo de la lluvia. Destacó la labor continua en refuerzo de diques y acopio de zahorra, aprovechando una pausa en las precipitaciones durante la jornada del jueves, aunque advirtió acerca de la posibilidad de otra subida del río en caso de persistir las lluvias y mantenerse los vertidos del embalse de la Torre de Abraham, que ya se encuentra en niveles históricos.

Según explicó el mandatario municipal, los miembros de la UME, utilizando motobombas, colaboraron en el achique de agua en viviendas y vías públicas anegadas durante las horas más críticas. Este trabajo permitió controlar los daños y reducir el impacto sobre la población y sus propiedades en sectores especialmente vulnerables. En tanto, algunos empresarios locales, como Alberto Carrasco, propietario de Bricobullaque, relataron a Europa Press cómo los diques levantados por el ayuntamiento y los vecinos evitaron que el agua entrara en sus instalaciones. Carrasco manifestó preocupación por la falta de acciones preventivas, señalando que consideraba previsible el desbordamiento del embalse, y criticó no haber iniciado antes los alivios en la Torre de Abraham para reducir riesgos en aguas abajo.

La llegada de la UME responde a una petición formal realizada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y aprobada por el Ministerio de Defensa, según reportó Europa Press. El dispositivo logístico opera coordinadamente desde Alcoba como punto principal para la gestión de recursos y distribución de personal, centrándose especialmente en los municipios situados aguas abajo del embalse. En conjunto, la movilización de más de 37 medios, que incluyen vehículos, drones y equipos especializados, permite una respuesta más integral a la emergencia.

En el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Alcoba, el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, comunicó a Europa Press que, a pesar de la gravedad de la situación, el desembalse controlado de aproximadamente 200 metros cúbicos por segundo en la Torre de Abraham mantiene controladas las incidencias en puntos como El Robledo. Caballero remarcó la colaboración de la ciudadanía, que cumple las recomendaciones de las autoridades y apoya activamente a los equipos de emergencia y a los responsables municipales, que permanecen atentos a las necesidades generadas por la crisis.

Caballero expresó su reconocimiento al esfuerzo de la UME, la Guardia Civil, policías locales y otros servicios de intervención y protección civil, valorando la capacidad de Castilla-La Mancha para organizar una respuesta coordinada a emergencias vinculadas a fenómenos meteorológicos adversos. No obstante, insistió en la necesidad de mantener todos los recursos y mecanismos activos, dado que las condiciones climáticas se mantienen inestables y no descartan nuevos episodios de lluvia para las próximas jornadas.

La crecida del Bullaque también llevó al Gobierno regional a decretar la suspensión de las clases en los municipios afectados: Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo, Pueblonuevo del Bullaque y Luciana. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó esta decisión citando la urgencia de limitar la movilidad de vehículos y personas mientras dure el episodio de lluvias y la apertura de compuertas en el pantano de Torre de Abraham, con el propósito de reducir riesgos para la población escolar y facilitar las labores de emergencia.

De acuerdo con Europa Press, todo el operativo se desarrolla bajo la coordinación entre instituciones estatales, autonómicas y locales, con énfasis en proteger a los habitantes, evitar daños en infraestructuras básicas y mantener informada a la población sobre la evolución del fenómeno. Las persistentes lluvias y el volumen de agua contenida en el embalse determinaron cada una de las medidas adoptadas en estos días, que siguen en curso ante la amenaza de posibles nuevos desbordamientos.