La cervecera brasileña Ambev gana un 7,7% más en 2025, hasta los 2.599 millones de euros

La cervecera brasileña Ambev ha obtenido un beneficio de 15.988 millones de reales (2.599 millones de euros) en 2025, lo que supone un crecimiento del 7,7% respecto al mismo período del año anterior, según informó la compañía en un comunicado.

Las ventas netas descendieron un 1,4% en el último año en comparación con el mismo período del año anterior, hasta situarse en los 88.242 millones de reales (14.336 millones de euros).

En el cuarto trimestre del ejercicio, el beneficio se situó en los 4.529 millones de reales, lo que supone un retroceso del 9,9% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las ventas netas descendieron un 8,2% hasta los 48.522 millones de reales (7.875 millones de euros).

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 1,6% en 2025 hasta los 29.506 millones de reales (4.788 millones de euros).

Por zonas geográficas, los volúmenes vendidos descendieron un 4,1% en Brasil, un 1,3% en Canadá, un 1,8% en Centroamérica y el Caribe, y un 0,9% en Sudamérica.

De cara a los próximos meses, Ambev se muestra "optimista" respecto a la categoría de la cerveza, tanto para ampliar su base de consumidores como el número de frecuencia de la consumición de cerveza.

"Comenzamos 2026 con una base más sólida y estamos entusiasmados con la oportunidad de conectar aún más con nuestros consumidores durante la Copa Mundial de la FIFA", asegura la compañía.