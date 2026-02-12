Jim Ratcliffe, dueño del United, lamenta su "elección de palabras" sobre los inmigrantes en el Reino Unido

Ratcliffe respondió a preguntas sobre la política británica en el escenario de la Cumbre Europea de la Industria, celebrada en Amberes, donde la discusión se centró en el rol del crecimiento económico, el empleo, las competencias y la industria manufacturera en el Reino Unido. El empresario afirmó que su propósito era destacar la necesidad de una gestión adecuada de la migración, en conjunto con la inversión en formación, desarrollo industrial y generación de empleo, considerando que el objetivo es que la prosperidad a largo plazo beneficie a toda la población. Presentó su postura subrayando la importancia de mantener diálogos públicos sobre los desafíos británicos en materia económica y social, según publicó Sky News.

Las reacciones oficiales surgieron después de que Jim Ratcliffe, propietario del club Manchester United, declarara en una entrevista televisiva que el Reino Unido está siendo "colonizado por inmigrantes" y criticara el nivel de inmigración y la cantidad de personas que reciben subsidios estatales. Según informó Sky News, Ratcliffe expresó que “no se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y un enorme nivel de inmigración”, postura que generó contestaciones por parte de autoridades y líderes sociales. El Primer Ministro británico, Keir Starmer, reprobó públicamente las declaraciones, mientras que Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, también se pronunció en contra, reportó la misma cadena.

El comentario de Ratcliffe sobre la inmigración ha sido evaluado como controversial tanto por figuras políticas como por entidades relacionadas al fútbol. La Asociación de Prensa señaló la posibilidad de que la Asociación de Fútbol del Reino Unido analice si las palabras del dueño del Manchester United han dañado la reputación del deporte. Esta evaluación se produce en un contexto donde las declaraciones de personalidades públicas sobre temas migratorios suelen provocar respuestas institucionales y sociales de amplio alcance, según consignó Sky News.

Ante la repercusión, Ratcliffe difundió un comunicado donde expresó su pesar por haber ofendido a personas en el Reino Unido y Europa con su “elección de palabras”. Afirmó que si bien comprende que la temática suscita preocupación, considera necesario plantear el debate respecto a una inmigración “controlada y bien gestionada” que contribuya al desarrollo económico. Ratcliffe insistió en que los gobiernos tienen la responsabilidad de equilibrar las políticas migratorias con inversiones que impulsen capacidades laborales y productivas, de modo que el bienestar pueda distribuirse en toda la sociedad, según detalló Sky News.

El incidente surge en un momento de debate generalizado sobre la inmigración en el Reino Unido y sobre sus efectos en la economía nacional. La postura de Ratcliffe, quien dirige uno de los clubes más reconocidos del fútbol inglés, ha captado la atención de entidades gubernamentales y deportivas. Las críticas institucionales y la potencial revisión por parte de la Asociación de Fútbol se enmarcan en el interés por preservar la imagen del deporte en un contexto donde los líderes de clubes cumplen una función visible en la sociedad.

Sky News también informó que el entorno político ha pedido moderación y sensibilidad en el manejo del discurso público sobre migración y temas sociales, considerando la dimensión de la influencia de figuras como Ratcliffe. El mismo empresario indicó que la intención de sus declaraciones era contribuir al debate sobre el futuro de la prosperidad británica, señalando la relevancia de encontrar mecanismos para que el Reino Unido afronte los desafíos de manera abierta y responsable.

Mientras continúan los análisis sobre la posible afectación a la reputación del deporte y la respuesta institucional, permanece la atención en la manera en que estos comentarios se relacionan con los debates sobre política migratoria, economía y cohesión social en el país, según los reportes de Sky News y la Asociación de Prensa.