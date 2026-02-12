El presidente dominicano visitará en marzo Estados Unidos, Chile y Francia

Santo Domingo, 12 feb (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, visitará en marzo Estados Unidos, Chile y Francia, anunció este jueves la Presidencia.

El primer destino será Estados Unidos, donde el 7 de marzo Abinader participará en Miami en una cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar temas de interés común en el ámbito regional e internacional, de acuerdo con un comunicado oficial.

Posteriormente, el gobernante dominicano viajará a Chile para asistir a los actos convocados por la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país, José Antonio Kast, programados del 10 al 12 de marzo.

En el marco de esta visita, el jefe de Estado dominicano se entrevistará con Kast, con quien ya se reunió en la República Dominicana los pasados 24 y 25 de enero.

La agenda de Abinader continuará los días 24 y 25 de marzo en Francia, donde sostendrá un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, y participará en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), concluyó el comunicado de la Presidencia dominicana.EFE