Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 12 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Resultados: Mapfre, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ingresos-empleados/188
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-espana-cifras-datos-estadisticas/420
-- 14.30 horas. Solicitudes de desempleo en EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#paro-estados-unidos
SOCIEDAD
-- 9.00 horas. Estadística Continua de Población 2026-01-01 (INE)
https://www.epdata.es/datos/poblacion-espana-hoy-inmigrantes-emigrantes-otros-datos-habitantes-espana/1/espana/106
SALUD
-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos
https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-casos-espana/202/espana/106
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es