Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 12 de febrero

Guardar

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Resultados: Mapfre, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ingresos-empleados/188

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-espana-cifras-datos-estadisticas/420

-- 14.30 horas. Solicitudes de desempleo en EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#paro-estados-unidos

SOCIEDAD

-- 9.00 horas. Estadística Continua de Población 2026-01-01 (INE)

https://www.epdata.es/datos/poblacion-espana-hoy-inmigrantes-emigrantes-otros-datos-habitantes-espana/1/espana/106

SALUD

-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos

https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-casos-espana/202/espana/106

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Grenergy sube más de un 6% tras cerrar una financiación de 300 millones de euros para 'Central Oasis'

Grenergy sube más de un

B&B Hotels Iberia factura 164 millones en 2025, un 29% más, y mantiene su objetivo de 200 hoteles en 5 años

B&B Hotels Iberia factura 164

Noventa y cinco aniversario del primer "Drácula" sonoro en el cine

Infobae

El SEM atiende a 25 personas por los efectos del fuerte viento, 5 de ellas trasladadas al hospital

El SEM atiende a 25

Cartas de amor que han sobrevivido a siglos de guerras o al olvido

Infobae