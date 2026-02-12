11 heridos en Barcelona a causa del viento, 1 crítico, 1 grave y 8 menos graves, hasta las 18 horas

El Ayuntamiento de Barcelona ha registrado 11 personas heridas durante el episodio de fuertes rachas de viento que ha afectado a la ciudad hasta las 18.00 de este jueves, 1 de ellas crítica, 1 grave, 8 menos graves y 1 leve.

Lo ha explicado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en declaraciones a los medios tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), donde ha recordado que las medidas de seguridad seguirán vigentes hasta las 20 horas.

Respecto a los heridos, ha indicado que la persona en estado crítico es una trabajadora de una empresa del polígono del Bon Pastor y que la persona en estado grave ha sufrido un accidente en la Prosperitat, y que ambas han sido trasladadas al Hospital Vall d'Hebron.

Ha cifrado en más de 700 las incidencias atendidas por al Guardia Urbana durante toda la jornada, en más de 900 las atendidas por los Bombers de Barcelona y en más de 350 las atendidas por los servicios de Parques y Jardines, la mitad de las cuales ya se han resuelto.

Pese a los heridos, ha afirmado que las medidas tomadas tanto por el Govern como por el consistorio "han sido efectivas" y ha agradecido a la ciudadanía su corresponsabilidad en lo que va de episodio, si bien ha hecho un llamamiento a la prudencia.

DESESCALADA

Ha afirmado que a partir de las 20.00 volverán a estar disponibles algunos de los servicios suspendidos, como el Bicing, si bien otros, como los equipamientos deportivos, parques y escuelas seguirán cerrados hasta mañana a la espera de ser revisados.

Ha alertado de que una vez finalicen las restricciones muchos puntos de la ciudad seguirán afectados: "Aún hay árboles caídos, muchas motos y bicicletas caídas y contenedores movidos que nuestros servicios están arreglando a tiempo real".

También ha recordado que pueden haber elementos como fachadas y tejados que, debido al viento, están frágiles: "Por tanto, aunque a partir de las 8 de la tarde comenzamos la desescalada, hacemos un llamamiento a la prudencia y a la precaución en las próximas horas".