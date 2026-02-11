Agencias

Un hombre gravemente herido por policía tras amenazar a conductor autobús con un cuchillo

París, 11 feb (EFE).- Un hombre resultó gravemente herido este miércoles en París tras ser reducido por los disparos de un policía mientras amenazaba con un cuchillo al conductor de un autobús, informó la Prefectura de Policía.

El suceso ocurrió poco antes de las 17.00 horas locales, en la parada de autobús de Gobelins, en el distrito XIII de la capital francesa.

El hombre acosó a los pasajeros y al conductor de un autobús en el barrio de Gobelins de París, en el sur, con un comportamiento agresivo y amenazante, según la Prefectura de Policía.

Como consecuencia, el conductor se refugió tras la mampara antiagresión. Ante el comportamiento del hombre en el autobús, un pasajero intentó sujetarlo antes de ser perseguido hasta la acera.

Uno de los agentes desplazados al lugar utilizó una pistola eléctrica para intentar reducirle, pero no surtió efecto, según la Prefectura de Policía. Luego, otro agente "utilizó su arma" y disparó al hombre en el abdomen varias veces.

"El individuo fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital en estado crítico", indicó la Prefectura de Policía, al señalar que nadie más resulto herido y que "la investigación continúa". EFE

