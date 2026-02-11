Rufián insiste en que hay que tejer vínculos a la izquierda del PSOE: "O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aprovechado este miércoles su intervención en el Pleno para insistir en la necesidad de explorar alianzas entre las formaciones que se sitúan a la izquierda del PSOE reiterando la advertencia que lleva lanzando desde hace meses: "O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo".

Un día después de admitir que tiene apoyo popular pero no político para esa candidatura plurinacional de izquierdas que defiende, Rufián ha dicho que entiende bien las "dinámicas" de los partidos, pero ha repetido que "se equivoca" quien "crea que lo que viene es lo de siempre" o que cosas como las que están pasando por ejemplo en Estados Unidos aquí no van a pasar.

Según su pronóstico, se vienen ilegalizaciones de partidos, encarcelamientos, cierre de medios de comunicación e "imputaciones por la cara" que harán "malos imitadores de (Donald) Trump". "Quien se crea que el fascismo se va a frenar en su frontera se equivoca mucho", ha incidido, antes de apuntar que Cataluña "vota diferente" al resto de España, aunque también hay "bastante fascismo".

En este contexto, se ha jactado de que la "única buena noticia" en los últimos días es que se está hablando de "lo que va a hacer la izquierda", pues además de su proyecto, Sumar se está preparando para reedición de la coalición.

FEIJÓO REPARTE A TODOS MENOS A VOX

Rufián ha terminado con esta reflexión un discurso en el que también se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para criticarle por dedicar una "retahíla de reproches y juicios de valor" a todos los grupos parlamentarios salvo al de Santiago Abascal.

"Hemos pillado menos Vox, con lo cual, ya sabemos con quién quiere gobernar, sólo con Vox", le ha dicho, antes de advertirle que tenga "cuidado". "Quizás usted no solamente no acaba gobernando con Vox, sino que no acaba gobernando con nadie porque podría ser el primer presidente del PP que no puede pactar con nadie más que con la otra derecha".

El portavoz de ERC se ha referido también al acuerdo para regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno y lo ha hecho para rebatir la teoría del "gran reemplazo" de Vox y recriminar a Abascal que no se quejara cuando aún estaba en el PP y era ese partido el que aprobaba regularizaciones o medidas como las 'golden visa'.

ANA FRANK AHORA EN EEUU

"¿Cuántas mujeres africanas pagan cada año a las mafias para recorrer 5.000 kilómetros y acabar siendo manoseadas y violadas aquí por patriotas que esa misma noche acaban escribiendo en Twitter 'Viva España' y 'España para los españoles'?", se ha preguntado.

Además, ha denunciado la actuación de las patrullas antiinmigración estadounidenses y lo ha hecho leyendo un párrafo del 'Diario de Ana Frank' que le ha servido para establecer un paralelismo entre el nazismo y la situación de Estados Unidos.

"Personas indefensas son sacadas de sus casas a rastras, familias son separadas y niños llegan a su casa y sus padres ya no están. Esto está pasando porque hoy en día hay un presidente que también habla de espacio vital".

LA LISTA DE EPSTEIN

Rufián también ha cargado contra los "vendepatrias" que apoyan a los "oligarcas multimillonarios que se hacen de oro machacando las salud mental" de lo menores en lugar del "presidente de su país" que propone prohibir el acceso a las redes de los menores de 16 años

"Gritan que los niños no se tocan, pero de la lista de (Jeffrey) Epstein no dicen ni mu", ha añadido Rufián quien también ha llamado la atención sobre que en esa relación de personas que tuvieron relación con el pedófilo estadounidense figura el nombre de un "expresidente que no es (José Luis Rodríguez) Zapatero", en referencia al 'popular' José María Aznar, que figura en una lista de destinatario de envíos.