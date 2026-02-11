Rosalía estrena el videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, tercer single de su álbum ‘Lux’

Rosalía ha publicado este miércoles el videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, tercera pieza audiovisual de su último álbum ‘Lux’, tras ‘Berghain’ y ‘La Perla’. El video se ha estrenado en YouTube a las 18.00 horas y en apenas horas ha conseguido casi 100.000 visualizaciones.

BEn su nuevo videoclip, la artista catalana se muestra recostada en un desierto mientras comienzan a sonar los primeros acordes del tema. La escena se alterna con secuencias rodadas en el interior de un Rolls-Royce.

A lo largo del vídeo, la intérprete juega con un collar de perlas al que hace alusión en la letra, en una puesta en escena cargada de simbolismo que se refuerza con la presencia de una copa de Sauvignon Blanc, el vino que da título a la canción.

Rosalía entona versos como *Si hoy estás tú, yo beberé Sauvignon Blanc. A tu lado mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado*, unas líneas en las que la artista vincula el vino que da título al tema con una declaración de amor y una mirada esperanzada hacia el futuro.

La cantante actuará el próximo 28 de febrero en los Brit Awards, uno de los principales galardones de la industria musical británica.

El lanzamiento de ‘Sauvignon Blanc’ precede al inicio de la gira internacional de ‘Lux’, programada para arrancar en marzo en Francia y con fechas confirmadas en ciudades europeas como Madrid, Barcelona, Londres o Berlín, así como en Norteamérica.