Las empresas reemplazarán a la IA como "ayuda" por IA agéntica para realizar tareas en 2026

El informe de Softtek incluyó el análisis de una paradoja detectada por la compañía en la integración de inteligencia artificial generativa en las empresas. Según detalló el medio, aunque se ha incrementado el uso de IA para distintas tareas, los indicadores clave de rendimiento empresarial no han mostrado cambios significativos. Sobre esta base, Softtek plantea el surgimiento de una nueva generación de agentes autónomos capaces de transformar los modelos de negocio existentes, dando origen a lo que la firma denominó “nuevo marco generacional”. En este contexto, el informe sostiene que, hacia 2026, los agentes inteligentes operarán tareas cada vez más complejas de forma independiente, desplazando la intervención manual en muchos procesos.

De acuerdo con el análisis presentado en el libro blanco '2026 Digital Trends', divulgado por Softtek, se pronostica el fin de la etapa en la que la inteligencia artificial funcionaba como “copiloto” o herramienta auxiliar. El documento proyecta que, a partir de este año, las empresas no solo emplearán la IA para acompañar a la actividad humana, sino que pasarán a incorporar IA agéntica para ejecutar tareas enteramente de manera autónoma. Este cambio, según el informe citado por Softtek, transformará la relación entre empleados y tecnología en las compañías.

Softtek destacó que esta nueva etapa se caracterizará por la implementación de sistemas de inteligencia artificial con capacidades de ejecución de ciclo cerrado, en los que los agentes inteligentes actúan como una suerte de “sistema nervioso” corporativo. Esta estructura permite la conexión eficiente entre datos, modelos de IA y herramientas digitales, agilizando procesos internos y reduciendo costos operativos para aquellos negocios que adopten estas soluciones automatizadas. El documento señala, además, la aparición de sistemas multiagentes, que logran sincronización y selección dinámica del agente más adecuado para desempeñar tareas específicas, optimizando la adaptación tecnológica dentro de los espacios empresariales, según consignó el informe de Softtek.

Uno de los aspectos que más resalta el análisis de Softtek refiere al cambio de función por parte de los empleados. Donde antes los humanos operaban herramientas tecnológicas, con la IA agéntica pasarán a desempeñar el rol de diseñadores de objetivos y garantes éticos durante la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial. El trabajador, de este modo, establecerá metas y orientaciones, mientras que la IA se ocupará de realizar la ejecución material de las tareas.

La nota de prensa difundida por la empresa agregó declaraciones de Doris Seedorf, CEO de Softtek para España. Según la ejecutiva, “para 2026, las empresas que quieran liderar no preguntarán cómo la IA puede ayudar a sus empleados, sino qué procesos de negocio pueden ser gestionados íntegramente por agentes inteligentes que aprenden y se ajustan en tiempo real”. Esta afirmación consolida la perspectiva de un cambio profundo en la concepción y gestión de los procesos empresariales.

El informe analizó que los avances en IA agéntica habilitarán una verdadera automatización de ciclos completos dentro de las organizaciones, propiciando la reducción de tiempos y recursos en la realización de actividades tradicionales. Según la información publicada por Softtek, estos agentes inteligentes podrán razonar, colaborar entre sí y adaptar su funcionamiento según las demandas cambiantes de cada negocio.

Softtek subrayó que la transición hacia modelos de agentes inteligentes se vincula con la necesidad de las organizaciones de responder a un mercado cada vez más dinámico, en el que la rapidez y flexibilidad tecnológica son factores fundamentales para la competitividad. El informe agrega que los sistemas multiagentes desarrollarán la capacidad de trabajar en red, seleccionando la herramienta o el agente más idóneo para cada caso, lo que incrementará la capacidad de adaptación a escenarios diversos y complejos, según explicó la compañía.

Además, la documentación presentada por Softtek menciona que el nuevo marco permitirá a las empresas extremar el foco estratégico en la definición de metas y la vigilancia del cumplimiento de principios éticos y normativos, mientras que la automatización se hará cargo de las operaciones habituales. El informe identifica esta transformación como una oportunidad para redefinir el papel del capital humano en la economía digital, orientando al personal a tareas de mayor valor agregado y especialización.

La compañía anticipó que las empresas líderes de 2026 no se limitarán a ensayar herramientas de IA como complemento, sino que apostarán por reestructurar integralmente procesos para delegar la gestión y ejecución en agentes inteligentes capaces de aprendizaje y ajuste en tiempo real. Según Softtek, esto marcará una diferencia sustantiva en la forma en que las organizaciones diseñan su estructura y planifican sus actividades de cara al futuro.