La Fundación Reina Sofía crea un fondo de 20.000 euros para ayudar a las zonas damnificadas

La Fundación Reina Sofía ha anunciado la puesta a diposición de recursos para apoyar a los Bancos de Alimentos afectados por las recientes inundaciones provocadas por las borrascas 'Leonardo' y 'Marta', con el fin de reparar posibles daños en sus instalaciones y garantizar el suministro de alimentos a la población en situación de vulnerabilidad en las zonas afectadas.

En coordinación con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), la Fundación ha habilitado un fondo de 20.000 euros destinado específicamente a la compra de alimentos y a la reparación de desperfectos, asegurando que los bancos de alimentos afectados puedan continuar con su labor de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad tras las inundaciones del temporal.

Este fondo no sustituye las aportaciones habituales para necesidades alimentarias generales, sino que se centra en responder a las consecuencias materiales que el temporal pueda haber provocado en las sedes y áreas operativas de los bancos y entidades sociales vinculadas.

La Fundación Reina Sofía mantiene una colaboración estable con la Federación Española de Bancos de Alimentos desde 2012, en uno de los programas sociales más consolidados de la institución. A lo largo de estos años ha destinado recursos significativos para reforzar la actividad de los Bancos de Alimentos en España, apoyando la distribución, mejora de instalaciones y cobertura de necesidades específicas.

Solo en 2025, la Fundación ha aportado más de 600.000 euro en ayudas directas para reforzar infraestructuras y servicios básicos, además de realizar aportaciones extraordinarias, como complemento a campañas solidarias de recogida de alimentos.

Además de las dotaciones habituales, la Fundación Reina Sofía ha destinado ayudas extraordinarias en situaciones de emergencia en años recientes, como en el caso de la DANA, en la que destinó fondos específicos a través de FESBAL para apoyar la provisión de alimentos a las poblaciones afectadas por ese temporal.