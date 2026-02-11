La francesa Dassault Systèmes se hunde hasta un 22% tras presentar resultados y previsiones

Las acciones de Dassault Systèmes llegaban a desplomarse este miércoles hasta un 21,8% en la Bolsa de París, después de que la firma francesa de software industrial haya presentado sus resultados del cuarto trimestre y el conjunto de 2025, así como sus previsiones para 2026, en lo que supone la peor sesión del valor desde su salto al parqué en 1996.

En 2025, la compañía gala se anotó un beneficio neto atribuido de 1.196 millones de euros, en línea con el resultado del año anterior, mientras que los ingresos sumaron 6.236 millones, un 0,3% más, aunque al excluir el efecto del tipo de cambio aumentaron un 4% anual.

En concreto, los ingresos por software crecieron un 0,5% (+4% a tipo de cambio constante), hasta 5.641 millones de euros, mientras que los servicios aportaron 595 millones, un 0,8% menos (+2%).

De su lado, el margen operativo de la francesa en el pasado ejercicio se situó en el 21,7%, por debajo del 21,9% de 2024.

Solo en el cuarto trimestre, Dassault Systèmes obtuvo un beneficio neto atribuido de 437 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que su cifra de negocio retrocedió un 4% interanual (1% a tipo de cambio constante), hasta 1.681 millones.

Los ingresos por software en el trimestre sumaron 1.522 millones, un 5% menos que entre octubre y diciembre del ejercicio precedente, mientras que los ingresos por servicios aumentaron un 4%, hasta 159 millones.

El margen operativo de Dassault Systèmes en el último trimestre de 2025 fue del 30,1%, por encima del 27,6% de un año antes.

"En 2025, los ingresos totales aumentaron un 4%, situándose en el extremo inferior de nuestro objetivo", señaló Rouven Bergmann, director financiero de Dassault Systèmes, destacando el sólido desempeño en América y el crecimiento constante en Asia, aunque admitió que, "en algunas partes de Europa, enfrentamos dificultades debido a la debilidad del sector automotriz".

"El liderazgo en IA industrial comienza con bases sólidas. Por eso, en 2025 y 2026, nos centraremos en una ejecución disciplinada, alineando los recursos en torno a nuestras prioridades estratégicas para generar un impacto medible que defina la industria", comentó Pascal Daloz, consejero delegado de Dassault Systèmes, destacando la colaboración de la empresa con Nvidia.

De cara al ejercicio 2026, Dassault Systèmes espera alcanzar unos ingresos de entre 6.290 y 6.410 millones, con un crecimiento del 1% al 3% (3% al 5% a tipo de cambio constante), incluyendo un incremento del 3% al 5% en el negocio de software y del 2% al 6% en servicios, mientras que el beneficio por acción diluido oscilará entre 1,30 y 1,34 euros, lo que supondría entre un retroceso del 1% y un aumento del 2%.

En el primer trimestre del año, la francesa anticipa unos ingresos de entre 1.481 y 1.541 millones, lo que supondría una caída del 6% al 2%, aunque al descontar el efecto del tipo de cambio sería un aumento del 1% al 5%, así como un beneficio diluido por acción de 0,28 a 0,31 euros, entre un 11% y un 3% por debajo del dato de un año antes.

Las acciones de Dassault Systèmes llegaban a bajar un 21,8% en la apertura de la Bolsa de París, aunque a media sesión limitaban el retroceso al 19%. En lo que va de año, la capitalización bursátil de la compañía gala acumula una caída del 23%.