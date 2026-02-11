Fundación Ibercaja prepara el tercer aniversario de Mobility City como parte de su 150 aniversario

La celebración del aniversario de Mobility City incluirá, según Fundación Ibercaja, un concurso de fotografía en el que los participantes podrán captar imágenes del recinto iluminado, utilizando dos cámaras GoPro para premiar la mejor instantánea. Esta iniciativa se inscribe en el marco de las actividades señaladas para conmemorar el tercer aniversario del centro ubicado en Zaragoza, en coincidencia con el 150 aniversario de la propia fundación. Fundación Ibercaja ha informado que la efeméride pretende involucrar activamente a la ciudadanía, abriendo las puertas de Mobility City entre el 20 y el 22 de febrero, con acceso libre mediante reserva previa en la web oficial.

El medio detalló que esta apertura extraordinaria permitirá al público recorrer no solo el Puente Zaha Hadid sino también la exposición temporal “Opel love”, cuya clausura está prevista para el 8 de marzo, además de diversas zonas de experiencias que incluyen simuladores de movilidad, pantallas digitales y dispositivos de realidad virtual. Todas estas actividades forman parte de la agenda especial que la Fundación Ibercaja ha diseñado para garantizar la participación de los ciudadanos en el aniversario doble, subrayando su compromiso de acercar la movilidad sostenible y la innovación tecnológica al conjunto de la sociedad.

Para el jueves 19 de febrero, está previsto el acto central de conmemoración. Según publicó el medio, este evento incluirá varias sorpresas abiertas tanto para quienes se encuentren dentro como para los que paseen por el exterior del recinto de Mobility City. Entre las actividades principales destaca un espectáculo exclusivo de luces y sonido que iluminará el Puente Zaha Hadid desde el exterior, elemento icónico del complejo y del urbanismo de Zaragoza desde la Expo Universal de 2008. Fundación Ibercaja especificó que este despliegue lumínico busca recalcar la relevancia arquitectónica y simbólica de Mobility City como referencia en el ámbito de la movilidad sostenible.

De acuerdo con la información aportada, la inauguración oficial de Mobility City tuvo lugar el 20 de febrero de 2023, en una ceremonia encabezada por Su Majestad el Rey. El acontecimiento marcó la devolución a los zaragozanos de un espacio emblemático proyectado originariamente por Zaha Hadid, el cual permanecía sin uso desde la exposición internacional de 2008 y que ahora se dedica a promover las nuevas tendencias en movilidad y el transporte del futuro.

El medio agregó que la actividad de Mobility City durante estos primeros tres años ha abarcado exposiciones, jornadas empresariales, actividades educativas y eventos relacionados con la movilidad sostenible, con el objetivo de consolidar el centro como punto de referencia tanto para el emprendimiento en este sector como para la difusión de innovación tecnológica. Fundación Ibercaja remarcó, según consignó el medio, que la misión principal del proyecto radica en responder a las necesidades de las personas y articular iniciativas que tanto la propia entidad como terceros propongan para el desarrollo del territorio.

El relato histórico presentado por Fundación Ibercaja destaca el compromiso mantenido por la entidad a lo largo de sus 150 años de presencia en Aragón, orientando sus esfuerzos sociales y culturales en beneficio de la comunidad. Mobility City, según destacó la fundación, representa la materialización de ese compromiso, actuando como puente entre la arquitectura contemporánea, la tecnología de vanguardia y el propósito de acercar estos avances a todos los públicos.

La propuesta para el tercer aniversario incorpora elementos intergeneracionales, permitiendo tanto la participación presencial a través de la visita a las exposiciones y experiencias interactivas, como la involucración creativa en el concurso de fotografía, que busca proyectar la imagen de Mobility City como baluarte de la nueva movilidad. Fundación Ibercaja subrayó mediante el comunicado recogido por el medio que todas las personas interesadas podrán acceder libremente a las actividades siempre que realicen la correspondiente reserva gratuita en la web del centro.