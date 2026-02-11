Ernesto Valverde: "Afortunadamente, la vuelta no es la semana que viene"

Ernesto Valverde mostró alivio por contar con tres semanas antes del decisivo partido en San Sebastián, destacando esta pausa como una oportunidad clave para que el Athletic Club recupere jugadores y encare el encuentro de vuelta en mejores condiciones. Según consignó el medio, tras la derrota ante la Real Sociedad en San Mamés en la ida de semifinales de la Copa del Rey Mapfre, el técnico expresó la importancia de esta ventana de tiempo para reorganizar al equipo y trabajar en aspectos necesarios.

De acuerdo con la información publicada, Valverde reconoció durante la rueda de prensa que la Real Sociedad supo superar al Athletic en el duelo que se disputó en Bilbao. El entrenador señaló que el rival fue superior durante los noventa minutos y mereció el triunfo, reflejando así la autocrítica y el análisis posterior al compromiso. "Hoy han sido mejores que nosotros y han merecido la victoria. Afortunadamente, la vuelta no es la semana que viene, podemos recuperar jugadores", manifestó Valverde, según informó la fuente.

En relación al desarrollo del encuentro, Valverde explicó que los primeros minutos del segundo tiempo resultaron especialmente difíciles para el Athletic debido al nivel de confianza y forma mostrado por la Real Sociedad. El entrenador describió un enfrentamiento donde, a su juicio, a los suyos les faltaron alternativas al ataque, admitiendo que las opciones ofensivas resultaron insuficientes y las llegadas que generaron en la primera mitad no pusieron en demasiados aprietos a la defensa contraria. "Nuestras llegadas acabaron en remates centrados, y ellos se encontraban cómodos en los centros laterales. No hemos llegado con mucha claridad. Pero se veía y se intuía que nos llegaban con peligro", declaró Valverde, según publicó el medio.

El técnico del Athletic subrayó que la eliminatoria aún no está decidida, al señalar que queda el partido de vuelta, remarcando que el resultado tras el primer duelo resulta ajustado. Para el entrenador, el hecho de que el próximo choque definitivo no se dispute de inmediato otorga al equipo margen para preparar tanto en el aspecto físico como en el táctico. También indicó que, después de una etapa en la que el equipo ha acumulado varios compromisos sin apenas tiempo de descanso, la oportunidad de “semanas limpias” permite al plantel centrarse y recomponerse previamente a la resolución de la serie en el Reale Arena.

"Es muy importante tener días para preparar los partidos. Queda tiempo para la vuelta y ahora nos tenemos que centrar en otras cosas importantes. Lo vamos a intentar como siempre lo hemos hecho", afirmó Valverde en la conferencia, citado por el medio. El entrenador oriundo de Cáceres reiteró que la historia de eliminatorias está plagada de situaciones parecidas y que todo puede suceder en el encuentro de vuelta, por lo que el equipo mantiene viva la esperanza de remontar el marcador en el estadio de la Real Sociedad.

Valverde hizo hincapié en la necesidad de que el Athletic salga a por la victoria en el segundo choque, esperando que en ese momento el equipo reúna las mejores condiciones para buscar el pase a la final. El entrenador admitió que la Real Sociedad atraviesa un gran momento tanto físico como anímico, aspecto que influyó decididamente en el primer enfrentamiento de la serie, pero señaló que las circunstancias pueden cambiar de cara al desenlace.

Tras un partido en el que el Athletic no logró imponer su juego, Valverde resaltó la importancia de analizar los aspectos que no funcionaron y utilizar el tiempo disponible para corregir deficiencias y preparar una estrategia más efectiva. El técnico expresó el compromiso del equipo por luchar hasta el final y afrontar el próximo desafío con la intención de revertir la situación y avanzar en la Copa del Rey Mapfre.

Tal como detalló el medio, la eliminatoria entre el Athletic Club y la Real Sociedad mantiene abierta la incertidumbre sobre cuál de los equipos accederá a la final, situación que se definirá en San Sebastián dentro de tres semanas a partir de lo ocurrido en San Mamés y de la evolución de los jugadores disponibles para ambos conjuntos.