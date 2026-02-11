El Ejército de Australia admite por primera vez que una flotilla china se acercó en noviembre a sus costas

El almirante David Johnston expuso ante el Senado australiano que una flotilla de la Armada de China fue localizada en noviembre pasado a unas 200 millas náuticas (alrededor de 370 kilómetros) de la costa de Queensland, muy cerca de la zona económica exclusiva del país. Según informó la cadena de televisión ABC, esta aparición se da como parte de una serie de maniobras militares que han sido interpretadas como una señal explícita del aumento de la presencia china en el entorno regional. La revelación del máximo jefe militar ha suscitado un debate político, especialmente por el manejo de la información sobre la actividad naval extranjera en las proximidades de Australia.

De acuerdo con ABC, Johnston aclaró ante la comisión senatorial que esta era la primera vez que el Ejército australiano reconocía públicamente la proximidad de la formación naval china a la costa oriental. El episodio ocurrió en noviembre y, según detalló el almirante, se enmarcó en ejercicios militares realizados en el Pacífico. Durante su intervención, el jefe militar destacó que las operaciones chinas fueron objeto de monitoreo, pero insistió en la importancia de informar de manera adecuada a las instancias legislativas y a los aliados sobre este tipo de incidencias.

La noticia de la incursión china desató cuestionamientos dirigidos al gobierno del Partido Laborista. Sectores de la oposición criticaron que la administración australiana no hubiera compartido la información con mayor transparencia. El medio ABC consignó que representantes opositores acusaron al gobierno de "secretismo" y demandaron un enfoque más abierto en lo relativo a la postura de defensa y seguridad marítima del país. Entre los principales reclamos se incluyó el pedido de una comunicación pública oportuna acerca de la vigilancia a buques extranjeros y sobre los potenciales riesgos a la seguridad nacional que involucren movimientos de potencias militares en inmediaciones de Australia.

Según publicó ABC, el gobierno había admitido a finales de 2025 que estaba observando la actividad de varios barcos de guerra chinos en el Pacífico. No obstante, aunque el Ejecutivo australiano notificó la situación a otras naciones interesadas en la región, no ofreció mayores detalles al público ni informó sobre la cercanía de los buques a Queensland. Las revelaciones del almirante Johnston ante el Senado evidencian que la marina australiana había seguido los movimientos chinos con discreción, en tanto la oposición insiste en que la respuesta oficial careció de claridad y afectó la confianza institucional sobre los procedimientos de defensa.

Las maniobras navales en cuestión implican la circulación de flotas de la Armada China en aguas internacionales próximas a la zona de jurisdicción económica exclusiva de Australia. ABC reportó que este tipo de actividades crea inquietud tanto en las autoridades militares como en el plano diplomático, ante el incremento de la actividad militar china en el Indo-Pacífico. Para algunos analistas y líderes políticos citados por ABC, la situación expone la necesidad de revisar los protocolos para el intercambio de información estratégica y para la articulación de medidas preventivas con aliados regionales.

El contexto de creciente presencia militar de China en la región figura entre los principales desafíos de seguridad señalados por los expertos. Según reflejó la cobertura de ABC, tanto el gobierno australiano como los miembros de la oposición reconocen la importancia de seguir de cerca los movimientos de otras potencias en el Pacífico, aunque discrepan respecto a la forma en que esta información debe ser compartida con la opinión pública. A raíz de la comparecencia de Johnston, el debate en el Senado incluyó llamados para fortalecer la política de transparencia y mejorar la coordinación internacional en temas de defensa.

ABC detalló que, tras las críticas, voceros del gobierno laborista recordaron las medidas de vigilancia activa y aseguraron que la protección del territorio australiano constituye una prioridad permanente. Asimismo, líderes opositores reiteraron la necesidad de mantener informada a la ciudadanía sobre riesgos potenciales en las fronteras marítimas, insistiendo en que la confianza pública se sostiene con información clara y oportuna respecto a la dinámica militar en el entorno del país.

La revelación sobre la presencia de la flotilla china cerca de Queensland, consignada por ABC, ha generado cuestionamientos sobre la preparación de las fuerzas australianas y la capacidad del gobierno de anticipar movimientos estratégicos de actores externos. A partir de los datos expuestos por Johnston en la comisión senatorial, el debate político y mediático se ha enfocado en la vigilancia de los intereses nacionales ante el aumento de operaciones navales internacionales en el Pacífico sur.