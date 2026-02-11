El Ayuntamiento impulsa un diálogo cultural entre el tango, la poesía y las artes visuales

La ciudad de Granada será escenario de una propuesta cultural que fusiona el lenguaje universal del tango con la poesía, la pintura y la música en vivo. Este proyecto, que se desarrollará a finales de febrero y marzo de 2026, incluye dos eventos de alta calidad que dialogan entre sí: la exposición 'Es tu paso el que regresa' del artista argentino Miguel Carini y el concierto de presentación de la Orquesta Escuela de Tango de Granada.

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas. "Eventos como este reflejan la capacidad de Granada para unir culturas y disciplinas artísticas, fortaleciendo nuestra candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad se proyecta así como un espacio de intercambio, creatividad y diálogo transatlántico que pone en valor nuestro patrimonio cultural contemporáneo", ha afirmado el edil.

El Centro Cultural Gran Capitán inaugurará el viernes 27 de febrero a las 19,00 horas esta muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de marzo. La exposición establece un diálogo transatlántico a través de cuatro ejes conceptuales que exploran el tango como lenguaje artístico contemporáneo.

El primero es el de puentes poéticos, un encuentro entre cinco poetas del tango de Buenos Aires (Argentina) y cinco poetas andaluces, y el segundo, el denominado 'Suite de 30 tintas', una reflexión visual organizada en tres bloques narrativos sobre los orígenes del género: la infancia en los conventillos, los inmigrantes y el nacimiento del tango.

El tercero gira en torno a la universalidad del tango --obras inspiradas en grandes escritores internacionales como Clarice Lispector, Octavio Paz, Julio Cortázar, Mario Benedetti y Homero Expósito-- y el cuarto reflexiona en torno a la creación como necesidad, "una aproximación al fenómeno migratorio desde la perspectiva filosófica de Kierkegaard".

Miguel Carini (Buenos Aires, 1948), artista multidisciplinar afincado en Granada desde 1999, cuenta con una sólida trayectoria internacional, más de 40 exposiciones individuales y reconocimientos prestigiosos, entre ellos el Premio ONU de las Naciones Unidas (1998).

Como complemento a la muestra, el Auditorio de Caja Rural de Granada acogerá el domingo 1 de marzo a las 12,00 horas la presentación de la Orquesta Escuela de Tango de Granada, bajo la dirección del bandoneonista argentino Fabián Carbone. Esta formación, que reúne a jóvenes músicos granadinos, ofrecerá un repertorio que combina piezas clásicas con nuevas sonoridades, mostrando la vitalidad contemporánea del tango.

Fabián Carbone, músico de amplia trayectoria que ha colaborado con artistas como Enrique Morente y Fito Páez, dirige este proyecto formativo que apuesta por el talento local. El concierto contará con la participación de los bailarines Lida Mantovani y Cristian Petitto. Este doble evento cultural busca crear un espacio de encuentro donde confluyan diferentes expresiones artísticas en torno al tango. Pretende "vincular la creación visual con la musical, ofreciendo al público una experiencia cultural integral y fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo de los nuevos intérpretes granadinos".

El evento está dirigido a un público amplio: amantes del arte y la cultura en general, conocedores del tango y la poesía, y la comunidad educativa musical interesada en proyectos formativos de alta calidad. Este evento está patrocinado por Fundación Caja Rural Granada que busca así reforzar la proyección internacional de la ciudad a través de un proyecto que une formación, creación artística y diálogo.

"Es un proyecto que combina excelencia artística con formación y participación ciudadana. Nuestro objetivo es que Granada siga siendo un lugar donde la cultura conecta generaciones, disciplinas y países, y que esto contribuya a nuestra proyección internacional como Capital Europea de la Cultura 2031", ha añadido Jorge Saavedra.

Por su parte, la responsable de la Fundación Caja Rural, Poli Servián, ha destacado que están "muy ilusionados con esta iniciativa conjunta con el Ayuntamiento de Granada y Andart Producciones Culturales". "Llevamos diez años apostando por el tango y ofreciendo en nuestro auditorio un espectáculo gratuito que ya es un clásico", ha añadido.