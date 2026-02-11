(Crónica) Franjo von Allmen brilla en el supergigante y Francia hace doblete en biatlón femenino

El corredor noruego Jens Luraas Oftebro consiguió imponerse en la prueba individual de combinada nórdica sobre trampolín normal Gundersen al registrar un tiempo de 29:59,4 en los 10 km, mientras el austriaco Johannes Lamparter finalizó segundo (30:00,4) y el finlandés Eero Hirvonen completó el podio con 30:01,9. Esta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 estuvo marcada por el dominio de atletas europeos en las disciplinas técnicas y de fondo, según informó Europa Press.

En esquí alpino, Franjo von Allmen de Suiza sumó su tercer oro en este certamen tras una destacada actuación en el supergigante, donde cruzó la meta en 1:25,32. Von Allmen ya venía de conquistar el descenso y la prueba combinada por equipos, fortaleciendo el desempeño de la delegación suiza en estos juegos, detalló Europa Press. El estadounidense Ryan Cochran-Siegle se adjudicó la medalla de plata con un registro de 1:25,45, mientras Marco Odermatt, también suizo, cerró con bronce tras detener el cronómetro en 1:25,60.

En biatlón femenino, la representación francesa fue protagonista durante la jornada. Julia Simon se alzó con el oro en la competencia individual de 15 kilómetros tras finalizar en 41:15,6, escoltada por su compatriota Lou Jeanmonnot (42:08,7), quien terminó con la medalla de plata, consignó Europa Press. Lora Hristova de Bulgaria completó el podio en la especialidad logrando el bronce, tras registrar un tiempo de 42:20,1.

La disciplina de esquí acrobático, en la modalidad de moguls femeninos, presentó a atletas estadounidenses en los dos primeros escalones del podio. Elizabeth Lemley se llevó el oro gracias a una actuación valorada en 82,30 puntos, seguida por Jaelin Kauf, quien aseguró la plata con 80,77 puntos. Perrine Laffont representó a Francia en el podio tras obtener 78,00 puntos y quedar en tercer lugar, según señaló Europa Press.

En lo que respecta al luge, la jornada mostró resultados diversos para distintas delegaciones europeas. En dobles femenino, Andrea Vötter y Marion Oberhofer de Italia ganaron el oro con un tiempo total de 1:46,284. La plata fue para las alemanas Dajana Eitberger y Magdalena Matschina, quienes finalizaron en 1:46,404. El tercer puesto lo alcanzaron las austriacas Selina Egle y Lara Michaela Kipp, que terminaron la prueba en 1:46,543.

En la modalidad de dobles masculino del mismo deporte, los italianos Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner culminaron la competencia en 1:45,086 para obtener la medalla de oro. El binomio austriaco formado por Thomas Steu y Wolfgang Kindl quedó en segundo lugar con 1:45,154, y los alemanes Tobias Wendl y Tobias Arlt completaron el podio en la tercera posición tras registrar 1:45,176, informó Europa Press.

El desempeño de los atletas en esta octava jornada refleja la competitividad y la estrategia de las principales naciones participantes en deportes invernales, según los distintos informes difundidos por Europa Press. Los resultados de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 muestran una distribución equilibrada de preseas entre varios países europeos y destacan la continuidad de figuras como Franjo von Allmen en lo más alto del esquí alpino internacional.