Canadá condena "enérgicamente" el plan de Israel para reforzar su control de Cisjordania

El Gobierno de Canadá ha condenado "enérgicamente" este martes los planes de Israel de reformar la administración de Cisjordania, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

"Canadá condena enérgicamente la reciente decisión del gabinete de seguridad israelí de aprobar medidas para expandir el control israelí sobre Cisjordania", ha declarado el Ministerio de Exteriores canadiense en un comunicado, denunciando que la iniciativa "contraviene el Derecho Internacional".

Asimismo, el Ejecutivo de Mark Carney ha criticado el plan advirtiendo de que "socava las perspectivas de paz y erosiona la viabilidad de un Estado palestino" y ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a "revertir esta decisión y detener de inmediato la expansión de los asentamientos".

"Canadá cree firmemente que una solución de dos Estados --con israelíes y palestinos viviendo uno junto al otro-- sigue siendo la única vía para la seguridad a largo plazo de ambos pueblos. Seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para apoyar la paz y la estabilidad en la región", ha defendido, tras sumarse a las críticas a este plan de buena parte de la comunidad internacional, incluidos el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Egipto y España.

La medida, criticada duramente por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), establece la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

El plan incluye también la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a las propietarias de un terreno y poder hacerle una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial. Asimismo deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una "autoridad municipal específica" para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.

Por otra parte, la iniciativa amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación, en un momento en el que los países de la región han pedido evitar pasos unilaterales para consolidar el alto el fuego en Gaza y avanzar en la aplicación de la propuesta de Trump para la Franja.