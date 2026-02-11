Bruselas ve en el acuerdo entre la UEFA y el Real Madrid "un triunfo para el mérito deportivo y la unidad"

Glenn Micallef, comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea, compartió en redes sociales una imagen con el lema "protegiendo el fútbol europeo" para respaldar el reciente avance entre la UEFA y el Real Madrid. La iniciativa puso especial énfasis en conceptos como "mérito deportivo" y "aficionados primero", elementos que han marcado el posicionamiento del Ejecutivo comunitario ante el debate generado por el proyecto de la Superliga. Según informó el medio, Micallef felicitó públicamente a la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos y el Real Madrid tras conocerse el entendimiento que da fin a la disputa judicial referente a la Superliga europea.

De acuerdo con la información publicada, el comisario catalogó el acuerdo como un "triunfo para el mérito deportivo y la unidad", celebrando que las partes involucradas alcanzaron un principio de entendimiento que dirige el fútbol continental hacia una mayor integración y respeto por los valores defendidos por los aficionados europeos. Micallef expresó estas declaraciones a través de un comunicado breve publicado en redes sociales, donde se destacó la importancia de priorizar la equidad y la competitividad en el deporte.

El medio detalló que el proyecto de la Superliga, impulsado desde 2021 por un grupo de clubes entre los que figuraban el Real Madrid y el FC Barcelona, generó desde su inicio una postura crítica por parte de las instituciones europeas. El Ejecutivo comunitario mostró una postura firme contra el modelo deportivo planteado, argumentando que se alejaba de los principios que deben regir las competiciones europeas.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tomó una decisión que influyó en el desarrollo posterior del caso. Según publicó la fuente, el tribunal consideró ilegal el veto que tanto la UEFA como la FIFA aplicaban a la organización de la Superliga, argumentando que las regulaciones de estas asociaciones carecían de criterios que aseguraran transparencia, proporcionalidad y objetividad. Asimismo, estableció que tanto la UEFA como la FIFA mantenían una posición dominante sobre la explotación comercial de las competiciones, ejerciendo un control exclusivo que resultó considerado abusivo.

Tal como consignó el medio, pese a esta resolución, la Comisión Europea mantuvo sus reservas hacia el modelo planteado por la Superliga. El entonces vicepresidente comunitario encargado de Deportes, Margaritis Schinas, advirtió que el fútbol europeo debe promover valores asociados a la cohesión social y no orientarse a convertirse en un ámbito exclusivo "para las élites". Este mensaje reforzó la narrativa de que las estructuras deportivas en Europa requieren de mecanismos que garanticen su apertura y accesibilidad para evitar segmentaciones elitistas en la organización de las competiciones.

El entendimiento entre la UEFA y el Real Madrid para resolver la disputa legal sobre la Superliga representa, según informó el medio, un paso importante hacia la estabilización del fútbol europeo. La reacción del comisario Micallef y las acciones previas de la Comisión Europea testimonian la relevancia que otorgan las instituciones comunitarias a la conservación de un modelo basado en la meritocracia deportiva y en la protección de los intereses de los seguidores, frente a aquellos intentos que puedan transformar la naturaleza inclusiva del fútbol en el continente.