(AMP2) EEUU levanta el cierre del aeropuerto de El Paso (Texas) tras abordar una incursión de un cártel con drones

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha decidido levantar el cierre temporal del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas), ciudad fronteriza con México, después de emitir una orden que cesó sus operaciones desde ayer a las 23.30 hora local para abordar una incursión de un cártel con drones.

Así lo ha explicado el secretario de Transportes del país norteamericano, Sean Duffy, destacando que ya se están reanudando los vuelos.

"La FAA actuó rápidamente para abordar una incursión de un cártel con drones. La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región", ha celebrado en su cuenta de la red social 'X'.

Tal y como constaba en el aviso para misiones aéreas (NOTAM), el cierre de la instalación de El Paso estaba previsto hasta las 23.30 hora local del próximo 20 de febrero, mientras que la entidad también había prohibido todas las operaciones de vuelo en la zona cercana de Santa Teresa.

En concreto, las restricciones temporales anunciadas abarcaban 10 millas náuticas alrededor de la ciudad y se aplican a una altitud de hasta 17.999 pies.

Según una publicación en las redes sociales de Chris Canales, concejal de El Paso, ninguna autoridad local recibió aviso previo y no se hicieron excepciones para los vuelos militares.

El tráfico de pasajeros en El Paso alcanzó unos 3,5 millones en los primeros 11 meses de 2025, mientras el aeropuerto es utilizado por las principales compañías aéreas, entre ellas Delta Air Lines, United Airlines Holdings y American Airlines, tal y como informa 'Bloomberg'.