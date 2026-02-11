Aeroméxico se consolida como la aerolínea más puntual del mundo

Para los viajeros, no hay nada más importante que llegar a su destino de manera segura y puntual, dos factores en los que Aeroméxico se ha destacado, manteniendo su liderazgo como la aerolínea más puntual del mundo. A principios de 2026, la consultora británica Cirium publicó una nueva edición de su On Time Performance Review, el estándar global que mide la puntualidad de las aerolíneas a nivel mundial. Los resultados de esta edición reflejaron que, de los 188,859 vuelos operados por Aeroméxico durante 2025, el 90.02% aterrizó a tiempo y el 91.88% despegó según lo programado.

Además, la aerolínea lideró el Factor de Finalización, un indicador que evalúa el porcentaje de vuelos completados exitosamente sin demoras ni cancelaciones. Estos logros permitieron a Aeroméxico mantenerse como la Aerolínea Global más Puntual del Mundo, un reconocimiento que, según Jeremy Bowen, CEO de la consultora especializada en análisis de datos de aviación, no se había registrado en los más de 17 años de existencia de este ranking.

Detrás de este reconocimiento, Aeroméxico desarrolló una estrategia integral que le permitió alcanzar estos resultados. La compañía inició 2025 con un objetivo claro y desafiante: superar su propio estándar de puntualidad, manteniendo la seguridad y la excelencia de su servicio en cada vuelo. Para lograrlo, implementó tecnologías avanzadas como el Aeroméxico Weather Channel, que permite anticipar las condiciones climáticas y ajustar la operación de manera oportuna para evitar desviaciones hacia aeropuertos alternos, siempre priorizando la seguridad de los pasajeros.

Paralelamente, la aerolínea fortaleció la coordinación entre sus equipos, fomentando una cultura de confianza y seguridad y diseñando procesos capaces de anticipar cualquier eventualidad operativa. Esto incluyó la colaboración en tiempo real con autoridades, proveedores y aeropuertos, garantizando que cada acción contribuyera a la eficiencia de sus operaciones.

Las inversiones en flota y mantenimiento también fueron clave. Durante los últimos años, Aeroméxico ha modernizado significativamente sus aeronaves, incorporando en 2025 un total de 18 aviones de última generación, lo que incrementa la productividad operativa y reduce las necesidades de mantenimiento. Asimismo, implementó un modelo de abastecimiento de provisiones en diferentes estaciones aeroportuarias, optimizando la ejecución de sus servicios y fortaleciendo la eficiencia de sus operaciones.

Como lo señala Andrés Conesa, Director General de Grupo Aeroméxico, “hay mucho trabajo detrás de estos resultados. Al final, lo que lo hace posible es la gente. Puedes tener buenos sistemas y buenos aviones, pero si no tienes al mejor equipo ejecutando, no lo logras”.

Con la mirada puesta en 2026, Aeroméxico se prepara para enfrentar nuevos retos y aprovechar oportunidades. Con la llegada de la Copa Mundial, la aerolínea fortalecerá su red operativa para conectar a aficionados de todo el mundo bajo los más altos estándares de seguridad y la puntualidad que la caracteriza, con el objetivo de defender su liderazgo por tercer año consecutivo.