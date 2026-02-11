Agencias

4-1. El uruguayo Aguirre brilla en la goleada de los Tigres, que pasan a octavos de final

Monterrey (México), 10 feb (EFE).- El uruguayo Rodrigo Aguirre convirtió hoy dos goles para liderar el ataque del Tigres UANL que goleó este por 4-1 al Forge FC canadiense para clasificarse a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En su debut con los regios, Aguirre anotó dos veces, en tanto el campeón mundial argentino Ángel Correa y el brasileño Joaquim lo hicieron una vez. Brian Wright descontó por el Forge.

Después de un empate sin goles en el partido de ida, el Forge salió a anotar como visitante, criterio decisivo en caso de empate en la serie. Presionó, aunque sin crear peligro en el área rival.

Tigres fue paciente y en el 22 tomó ventaja con un gol de Aguirre a pase de su compatriota Fernando Gorriarán en una jugada iniciada por Ozziel Herrera.

Forge salió al segundo tiempo en busca de un gol que en ese momento lo hubiera clasificado; en el 51 Hoce Massunda llegó al área y creó peligro.

Tigres aceleró; en el 63 el brasileño Joaquim remató por fuera en un tiro de esquina. Falló por poco margen, pero en el 71, Aguirre puso el 2-0, al aceptar un balón de Diego Laínez y rematar de zurda al ángulo.

Cuando mejor estaba Tigres, Marcelo Flores cometió una mano en el área y provocó un penalti, convertido en el 80 por Brian Wright, quien puso el 2-1 y volvió a colocar a los canadienses a un gol de la clasificación.

Un minuto después, Flores lavó su error. Se hizo de una pelota y se la dio a Correa, anotador del 3-1.

Tigres fue por más y en un tiro de esquina, Joaquím anotó de derecha.

En los octavos de final, los Tigres enfrentarán al mejor de la serie entre el Cincinnati y el Universidad O&M dominicano.

- Ficha técnica:

4. Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Joaquim, Vladimir Loroña (Osvaldo Rodríguez, m.72), Jesús Garza; Ángel Correa, Juan Brunetta (César Araújo, m.62), Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera (Marcelo Flores, m.62), Diego Lainez (Diego Sánchez, m.87); Rodrigo Aguirre (André Pierre Gignac, m.71).

Entrenador: Guido Pizarro.

1. Forge FC: Dimitry Bertaud; Daniel Nimick, Marko Jeremovic, Antoine Batisse, Kyle Bekker (Kevaughn Tavernier, m.86); Anthony Aromatario, Tristán Borges (Noah Jansen, m.66), Ben Patón (Maxime Filion, m.81), Rezart Rama; Hoce Massunda (Mo Babouli, m.64), Ismael Oketokoun (Brian Wright, m.64).

Entrenador: Bobby Smyrniotis.

Goles: 1-0, m.22: Rodrigo Aguirre. 2-0, m.71: Rodrigo Aguirre. 2-1, m.80: Brian Wright. 3-1, m.81: Ángel Correa. 4-1, m.86: Joaquim.

Árbitro: Juan Calderón, de Costa Rica. Amonestó a Ismael Oketokoun; Ángel Correa y Fernando Gorriarán.

Incidencias: Partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Universitario de Monterrey, ante casi 23.000 aficionados.

