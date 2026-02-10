Rocío Flores activa las alarmas sobre Gloria Camila: "Estuvimos en el hospital, está perdiendo un poco la visión"

Con Gloria Camila en el ojo del huracán mediático por su 'triángulo amoroso' con Álvaro García y Manuel Cortés, Rocío Flores ha visitado el plató de 'El tiempo justo' para rendir homenaje a su abuelo Pedro Carrasco con motivo del 25º aniversario de su muerte el pasado 27 de enero.

"Siento orgullo. Tengo dos abuelos que son guapísimos y considero que son dos personas que han luchado durante toda su vida por ganarse su sitio en el país a nivel profesional, han dejado su legado y eso no se lo van a poder retirar a ninguno de los dos", ha expresado emocionada al recordar al boxeador y a su abuela Rocío Jurado, a los que tiene muy presentes a pesar de que era muy pequeña cuando fallecieron. "Siempre he sentido algo muy especial por mi abuelo. Todo el mundo me dice que era sencillo, generoso, bueno... Una persona a la que veías y te transmitía buena vibra", ha confesado orgullosa.

Como no podía ser de otra manera, y aunque su presencia en el programa era para hablar de su abuelo, Rocío se ha enfrentado a las preguntas sobre el 'culebrón' en el que está inmersa Gloria Camila. Tajante, la hija de Rocío Carrasco ha asegurado que su tía no planeó "bajo ningún concepto" viajar a Venecia con el hijo de Raquel Bollo y, dejando claro que está "soltera", ha reconocido que espera que siga así más tiempo.

"Tiene todo el derecho del mundo a hacer con su vida lo que le dé la gana. A ella toda esta situación le ha sobrepasado, Gloria me ha dicho que puedo decir que he decidido quedarme en Madrid para estar más tiempo con ella, porque ayer estuvimos en el hospital" ha revelado, explicando que la hija de Ortega Cano "estaba bastante mal, tiene un cuadro de ansiedad bastante 'heavy', e incluso perdiendo un poco la visión del ojo derecho". "No es ninguna tontería al nivel que le ha sobrepasado la situación", ha comentado muy seria, sin ocultar que su 'triángulo amoroso' con Manuel y Álvaro está pasando factura a su tía y su salud se está resintiendo a causa de lo mal que lo está pasado y gestionando.