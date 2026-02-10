Agencias

Rocío Flores activa las alarmas sobre Gloria Camila: "Estuvimos en el hospital, está perdiendo un poco la visión"

Guardar

Con Gloria Camila en el ojo del huracán mediático por su 'triángulo amoroso' con Álvaro García y Manuel Cortés, Rocío Flores ha visitado el plató de 'El tiempo justo' para rendir homenaje a su abuelo Pedro Carrasco con motivo del 25º aniversario de su muerte el pasado 27 de enero.

"Siento orgullo. Tengo dos abuelos que son guapísimos y considero que son dos personas que han luchado durante toda su vida por ganarse su sitio en el país a nivel profesional, han dejado su legado y eso no se lo van a poder retirar a ninguno de los dos", ha expresado emocionada al recordar al boxeador y a su abuela Rocío Jurado, a los que tiene muy presentes a pesar de que era muy pequeña cuando fallecieron. "Siempre he sentido algo muy especial por mi abuelo. Todo el mundo me dice que era sencillo, generoso, bueno... Una persona a la que veías y te transmitía buena vibra", ha confesado orgullosa.

Como no podía ser de otra manera, y aunque su presencia en el programa era para hablar de su abuelo, Rocío se ha enfrentado a las preguntas sobre el 'culebrón' en el que está inmersa Gloria Camila. Tajante, la hija de Rocío Carrasco ha asegurado que su tía no planeó "bajo ningún concepto" viajar a Venecia con el hijo de Raquel Bollo y, dejando claro que está "soltera", ha reconocido que espera que siga así más tiempo.

"Tiene todo el derecho del mundo a hacer con su vida lo que le dé la gana. A ella toda esta situación le ha sobrepasado, Gloria me ha dicho que puedo decir que he decidido quedarme en Madrid para estar más tiempo con ella, porque ayer estuvimos en el hospital" ha revelado, explicando que la hija de Ortega Cano "estaba bastante mal, tiene un cuadro de ansiedad bastante 'heavy', e incluso perdiendo un poco la visión del ojo derecho". "No es ninguna tontería al nivel que le ha sobrepasado la situación", ha comentado muy seria, sin ocultar que su 'triángulo amoroso' con Manuel y Álvaro está pasando factura a su tía y su salud se está resintiendo a causa de lo mal que lo está pasado y gestionando.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tomás Guarino: "Los Juegos son la cima de la montaña para cualquier deportista"

El deportista catalán subraya la importancia de esta competencia internacional para quienes dedican su vida a entrenar, destaca el apoyo recibido durante problemas logísticos y muestra confianza absoluta para afrontar uno de los mayores retos de su carrera

Tomás Guarino: "Los Juegos son

Lydia Lozano da la última hora sobre la recuperación de su marido, Charly

Entre lágrimas, Lydia afirma que el avance de Charly, aunque lento, sigue adelante bajo la supervisión de varios especialistas y describe el complejo proceso de rehabilitación que afronta su esposo tras superar una situación límite y meses de incertidumbre

Lydia Lozano da la última

Jamenei pide "firmeza" a la población ante los intentos "extranjeros" de restaurar la dinastía pahlaví

El máximo dirigente religioso insta a miles de iraníes a sumarse a las concentraciones masivas del 11 de febrero, destacando la importancia de la movilización ciudadana para contrarrestar presiones internas y la influencia de potencias foráneas

Jamenei pide "firmeza" a la

La inflación de la OCDE se moderó en diciembre al 3,7%, pero el coste de la vida es un 36% mayor que en 2019

El encarecimiento generalizado de productos básicos persiste pese a la desaceleración registrada en diciembre, según el organismo internacional, con diferencias notables en el comportamiento de precios entre regiones y países según los datos difundidos este miércoles

La inflación de la OCDE

'Los domingos', 'Anatomía de un instante' y 'Música para Hitler', favoritas a los Premios de Unión de Actores y Actrices

Reconocidos intérpretes españoles como Javier Cámara y Carolina Yuste competirán por el galardón en diversas disciplinas durante la próxima ceremonia, que distinguirá la excelencia en cine, teatro y televisión el 16 de marzo en Madrid

'Los domingos', 'Anatomía de un