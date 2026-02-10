Paramount mejora las condiciones de su OPA de 90.945 millones sobre Warner

Un aspecto destacado de la propuesta revisada reside en que Paramount Skydance (PSKY) ha asegurado la financiación necesaria tanto por parte de la familia Ellison y RedBird Capital Partners, que aportan 36.714 millones de euros, como de grandes entidades financieras como Bank of America, Citigroup y Apollo, sumando compromisos de deuda por 45.472 millones de euros. En conjunto, esta estructura financiera respalda la nueva oferta y pretende brindar mayor confianza y estabilidad a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD). Esta iniciativa mejorada contempla el pago adicional en caso de posibles demoras en el cierre de la operación, cubre los costes de indemnizaciones a Netflix vinculados a la ruptura del acuerdo de fusión de WBD y eleva la rentabilidad directa en efectivo para los accionistas frente a la alternativa planteada por la plataforma de Los Gatos. Según informó el medio, Paramount ha actualizado su oferta pública de adquisición (OPA) por 90.945 millones de euros sobre WBD, manteniendo el importe inicial en torno a 108.000 millones de dólares.

De acuerdo con la información publicada, PSKY pretende eliminar la incertidumbre para los accionistas del grupo dueño de HBO Max mediante varios mecanismos adicionales. Principalmente, la compañía ha incorporado una comisión adicional de 0,25 dólares por acción por cada trimestre de retraso en el cierre de la operación, lo que equivale a 547 millones de euros extra para cada periodo trimestral posterior al 1 de enero de 2027 en el que la transacción no se haya completado. Así, la medida busca compensar el potencial perjuicio ocasionado por eventuales demoras regulatorias que pudieran extender el proceso.

En el contexto de licitaciones y acuerdos previos, según consignó el medio, Paramount Skydance se compromete también a reembolsar un coste financiero de 1.263 millones de euros en caso de una posible transacción fallida, asociado con la oferta de canje de deuda presentada por WBD para facilitar el proceso de adquisición. Este monto serviría de respaldo en el eventual escenario de que la operación propuesta no llegue a materializarse, cubriendo posibles impactos para tenedores de bonos y para la propia WBD.

Otro punto relevante radica en el compromiso por parte de Paramount de cubrir la comisión de rescisión de 2.357 millones de euros que WBD debería abonar a Netflix como penalización en caso de desistimiento del actual acuerdo de fusión con la plataforma líder en streaming. El medio detalló que este pago se realizaría con fondos independientes y no reduciría el monto de la comisión de rescisión inversa de 4.884 millones de euros prevista en la operación. De esta manera, PSKY busca asegurar a los accionistas de WBD que no se producirán fugas de valor y que la indemnización a Netflix no impactará en los beneficios que recibirían.

El presidente ejecutivo de Paramount, David Ellison, defendió las mejoras alegando que la oferta revisada representa un firme compromiso por parte de PSKY de proporcionar el valor total a los accionistas de WBD. "Estamos implementando mejoras significativas: respaldamos esta oferta con miles de millones de dólares, brindando a los accionistas certeza en el valor, un marco regulatorio claro y protección contra la volatilidad del mercado", remarcó Ellison, según publicó el medio. Además, subrayó que la oferta de 30 dólares por acción, íntegramente en metálico y antes de cualquier contraprestación, supera la alternativa de 27,75 dólares por acción propuesta por Netflix. A diferencia de la propuesta de Netflix, que se encuentra sujeta a ajustes inciertos según la deuda neta finalmente asignada a Discovery Global, PSKY plantea la adquisición del 100% de WBD, excluyendo incertidumbres vinculadas a reparticiones de activos y pasivos.

El medio reportó también que Paramount Skydance remarcó avances en el proceso regulatorio. Según la compañía, ya ha cumplido de forma sustancial con la segunda solicitud de información realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en torno a la OPA sobre WBD y se mantiene la colaboración con autoridades antimonopolio de diferentes jurisdicciones. Además, el grupo obtuvo el permiso de las autoridades de inversión extranjera en Alemania y aspira a obtener celeridad en el resto de autorizaciones y aprobaciones necesarias.

Con relación a la escisión de Discovery Global, que sí contempla la oferta de Netflix pero que quedaría fuera en la de PSKY, la matriz de Paramount considera que el valor patrimonial de esta división resulta muy limitado, en vista de la elevada deuda, próxima a 14.315 millones de euros, que WBD planea atribuir a este segmento. Conforme a sus análisis, la deuda resulta "insostenible" para una línea de canales de cable cuyo resultado operativo (Ebitda) experimentaría una caída del 22% entre 2026 y 2027 y registraría descensos anuales de dos dígitos posteriormente.

Paramount indicó en su comunicación, reproducida por el medio, que esa carga podría derivar finalmente en una reasignación parcial de deuda al negocio de Estudios y Streaming, lo que supondría activar un "mecanismo de ajuste de deuda" y reducir el efectivo final a repartir entre los accionistas bajo la propuesta de Netflix. En este contexto, la oferta actualizada de PSKY resalta la ventaja de entregar más efectivo directo y certeza respecto a los pagos en relación a la alternativa de fusión competidora.

De este modo, según detalló el medio, Paramount busca fortalecer las garantías regulatorias, económicas y de rentabilidad inmediata para los accionistas de WBD, dejando clara la posición de ventaja de su propuesta frente a la competidora, no solo por el valor por acción sino por las coberturas adicionales ofrecidas ante los escenarios de demora y ruptura de acuerdos previos.