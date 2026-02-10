Agencias

Misa Rodríguez: "Lo más importante ante el Paris FC será mantener la concentración durante los 90 minutos"

La arquera del Real Madrid advierte sobre el reto por Champions frente al conjunto francés, remarcando la complejidad del duelo en territorio visitante y la importancia de la afición en la vuelta para lograr el pase a la siguiente fase

Guardar

Rodríguez puso énfasis en la relevancia de contar con la afición del Real Madrid en el partido de vuelta como un impulso adicional fundamental para aspirar a la clasificación, al señalar que la hinchada blanca “siempre está ahí” en los momentos decisivos. La portera, quien fue reconocida como Jugadora Cinco Estrellas del mes de enero, abordó las expectativas y dificultades de la serie frente al Paris FC, así como el rol que podría desempeñar el público local en la eliminatoria de la UEFA Women's Champions League.

Según informó el medio que difunde sus declaraciones, la arquera y capitana del Real Madrid valoró que “lo más importante será mantener la concentración durante los 90 minutos”, subrayando la complejidad que implica disputar el primer encuentro fuera de casa en este cruce de playoffs. “Va a ser un partido muy complicado fuera de casa, pero daremos lo mejor de nosotras para llevarnos la victoria”, expresó la jugadora, quien también insistió en que la mentalidad y el enfoque durante todo el compromiso representan la principal clave para cumplir los objetivos del equipo en esta instancia del torneo continental.

El medio detalló que Rodríguez hizo un repaso sobre las claves que considera determinantes para el cruce ante el Paris FC. En este sentido, la arquera señaló que la dificultad de jugar en campo ajeno será un factor relevante y que el Real Madrid deberá afrontar la eliminatoria con máxima concentración y entrega para tener opciones de avanzar a la siguiente ronda. El compromiso de ida representa, según la futbolista, un escenario exigente que obligará a la plantilla merengue a no relajarse en ningún tramo del encuentro.

Rodríguez también valoró el respaldo de los seguidores madridistas, al asegurar que “contaremos con el apoyo de la afición madridista, que siempre está ahí para darnos ese empujón extra” en el partido de vuelta, según publicó la fuente. La guardameta recalcó que la presencia de los hinchas en el estadio resulta determinante para las jugadoras y transmite una motivación adicional en la búsqueda del pase a la siguiente fase de la competición europea.

Respecto al reconocimiento recibido como Jugadora Cinco Estrellas del mes de enero, un galardón otorgado por Mahou y elegido por los aficionados, la portera expresó su agradecimiento por el respaldo constante durante sus seis años en el club. “Siempre es muy especial que la afición madridista me elija jugadora del mes. Intento dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo, y agradezco todo el apoyo que me han brindado durante estos seis años. Me siento muy querida y doy gracias por haber sido elegida”, remarcó la futbolista según consignó el medio.

En la antesala del duelo entre Real Madrid y Paris FC por la fase previa de la UEFA Women's Champions League, Rodríguez señaló tanto el reto que presenta el conjunto francés como la responsabilidad que asume el vestuario blanco al representar al club en un torneo internacional. El partido de ida se plantea como una prueba de fortaleza mental para el conjunto madrileño, mientras que el apoyo de la afición en la vuelta podría ser decisivo para el resultado final, según las reflexiones expuestas por la capitana al medio.

Temas Relacionados

Misa RodríguezReal MadridParis FCUEFA Womens Champions LeagueMadridParísFútbol femeninoConcentraciónMahouJugadora Cinco EstrellasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Nil Llop: "Los Juegos son el primer paso para estar cada día más cerca de los grandes"

Ansiedad, expectativas y la histórica presencia de dos españoles marcan el debut olímpico de Nil Llop y Daniel Milagros en patinaje de velocidad sobre hielo, disciplina en la que buscan atraer nuevos talentos y consolidar su crecimiento nacional

Nil Llop: "Los Juegos son

La Eurocámara da un primer paso hacia el euro digital al respaldar el modelo del BCE

El Parlamento Europeo respalda crear una versión digital de la moneda común, compatible tanto en línea como sin acceso a Internet, tras aprobar el informe anual del BCE que impulsa el proyecto y busca reforzar la independencia frente a gigantes extranjeros

La Eurocámara da un primer

López Miras lamenta que Vox vote en contra de Mercosur: "Estar en contra de proteger a los agricultores no se entiende"

El jefe del Ejecutivo murciano ha criticado la postura de Vox ante el tratado UE-Mercosur al considerar imprescindible la defensa del sector primario y ha pedido reforzar controles en frontera para proteger a productores nacionales ante la competencia exterior

López Miras lamenta que Vox

Rival de Starmer aboga por la "estabilidad" y la "unidad" en el Partido Laborista ante crisis por caso Epstein

El alcalde de Mánchester, Andy Burham, exhorta al laborismo británico a superar disputas internas y adoptar una dirección más inclusiva tras la salida de aliados clave y tensiones por el escándalo relacionado con el exembajador Mandelson y Jeffrey Epstein

Rival de Starmer aboga por

(Previa) Sakhir recibe a la Fórmula 1 en plena puesta a punto para la nueva temporada

La pretemporada de la Fórmula 1 inicia con jornadas decisivas en el Circuito Internacional de Baréin, donde los equipos pondrán a prueba sus innovaciones ante los cambios técnicos de 2026, en busca de ventaja antes del debut en Australia

(Previa) Sakhir recibe a la