Misa Rodríguez: "Lo más importante ante el Paris FC será mantener la concentración durante los 90 minutos"

Rodríguez puso énfasis en la relevancia de contar con la afición del Real Madrid en el partido de vuelta como un impulso adicional fundamental para aspirar a la clasificación, al señalar que la hinchada blanca “siempre está ahí” en los momentos decisivos. La portera, quien fue reconocida como Jugadora Cinco Estrellas del mes de enero, abordó las expectativas y dificultades de la serie frente al Paris FC, así como el rol que podría desempeñar el público local en la eliminatoria de la UEFA Women's Champions League.

Según informó el medio que difunde sus declaraciones, la arquera y capitana del Real Madrid valoró que “lo más importante será mantener la concentración durante los 90 minutos”, subrayando la complejidad que implica disputar el primer encuentro fuera de casa en este cruce de playoffs. “Va a ser un partido muy complicado fuera de casa, pero daremos lo mejor de nosotras para llevarnos la victoria”, expresó la jugadora, quien también insistió en que la mentalidad y el enfoque durante todo el compromiso representan la principal clave para cumplir los objetivos del equipo en esta instancia del torneo continental.

El medio detalló que Rodríguez hizo un repaso sobre las claves que considera determinantes para el cruce ante el Paris FC. En este sentido, la arquera señaló que la dificultad de jugar en campo ajeno será un factor relevante y que el Real Madrid deberá afrontar la eliminatoria con máxima concentración y entrega para tener opciones de avanzar a la siguiente ronda. El compromiso de ida representa, según la futbolista, un escenario exigente que obligará a la plantilla merengue a no relajarse en ningún tramo del encuentro.

Rodríguez también valoró el respaldo de los seguidores madridistas, al asegurar que “contaremos con el apoyo de la afición madridista, que siempre está ahí para darnos ese empujón extra” en el partido de vuelta, según publicó la fuente. La guardameta recalcó que la presencia de los hinchas en el estadio resulta determinante para las jugadoras y transmite una motivación adicional en la búsqueda del pase a la siguiente fase de la competición europea.

Respecto al reconocimiento recibido como Jugadora Cinco Estrellas del mes de enero, un galardón otorgado por Mahou y elegido por los aficionados, la portera expresó su agradecimiento por el respaldo constante durante sus seis años en el club. “Siempre es muy especial que la afición madridista me elija jugadora del mes. Intento dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo, y agradezco todo el apoyo que me han brindado durante estos seis años. Me siento muy querida y doy gracias por haber sido elegida”, remarcó la futbolista según consignó el medio.

En la antesala del duelo entre Real Madrid y Paris FC por la fase previa de la UEFA Women's Champions League, Rodríguez señaló tanto el reto que presenta el conjunto francés como la responsabilidad que asume el vestuario blanco al representar al club en un torneo internacional. El partido de ida se plantea como una prueba de fortaleza mental para el conjunto madrileño, mientras que el apoyo de la afición en la vuelta podría ser decisivo para el resultado final, según las reflexiones expuestas por la capitana al medio.