Latam Airlines cae un 5% en Bolsa tras acometer su sexta venta secundaria de acciones por 489 millones

Latam Airlines cae un 4,90% en Bolsa hasta un precio por cada título de 61,79 dólares (51,90 euros) tras completar su sexta venta secundaria de acciones por un total de 583 millones de dólares (489 millones de euros).

La aerolínea lanzó una oferta pública para vender 12 millones de American Depositary Shares (ADS), cada uno representativo de 2.000 títulos ordinarios de Latam, según informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El último precio reportado por ADS de Latam, que se remonta al 6 de febrero, fue de 64,84 dólares (54,46 euros). La aerolínea ha especificado que no venderá ninguna acción y que no recibirá ingresos de la venta de ADSs por parte del accionista vendedor.

Latam cerró el 2025 con un récord de 1.460 millones de dólares de beneficio neto (1.235 millones de euros), un 49,4% más respecto al año anterior, y más de 87 millones de pasajeros transportados.

