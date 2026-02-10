Agencias

Las autoridades francesas ponen bajo protección policial al exministro de Cultura Jack Lang tras ser agredido

Guardar

Las autoridades francesas han puesto este lunes bajo protección policial al exministro de Cultura Jack Lang y a la esposa de este, tras ser agredido y recibir amenazas en redes sociales y después de que haya aparecido el nombre del hasta ahora presidente del Instituto del Mundo Árabe en los documentos desclasificados del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que le hizo renunciar al cargo este domingo.

Así lo ha confirmado el abogado Laurent Merlet a la cadena BFMTV, alegando que su cliente está siendo "objeto de discursos de odio en redes sociales". "Dada la violencia mediática que se ejerce actualmente sobre Jack Lang, la protección parece obvia y necesaria", ha considerado, recordando que el que fuera ministro bajo el mandato del presidente François Miterrand ha sido víctima de una agresión este mismo mes en la capital francesa.

Según ha relatado, Lang fue empujado al suelo frente a la Ópera de París, donde tenía lugar una manifestación contra el abuso sexual infantil. "El individuo, que estaba muy activo en estas redes sociales, fue condenado a ocho meses de prisión", ha agregado el letrado.

La Fiscalía francesa ha abierto este fin de semana una investigación contra Lang, de 86 años, así como contra su hija Caroline por supuesto "blanqueo de capitales con agravante" a través de una empresa en paraísos fiscales. Sus nombres aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein.

Su hija esgrimió en su momento que la empresa se creó para descubrir jóvenes artistas mientras que Epstein compraba sus obras. "La despojaron por completo de la gestión de esta empresa; nunca se ocupó de ella", ha afirmado su abogado, antes de explicar que ella "nunca aportó ni recibió un solo céntimo de esta empresa".

El exministro, no obstante, sí figura en los estatutos de la misma (aunque este ha asegurado que no tenía ni idea de que su nombre aparecía ahí), y ha reconocido vínculos con Epstein, que "acepta plenamente" y que se conocieron a través del cineasta estadounidense Woody Allen.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC descarta alianzas electorales del partido de Rufián: "ERC se presentará a las generales con las siglas de ERC"

La dirección del partido reafirma que competirán con su marca en los comicios nacionales, pese a propuestas internas para buscar acuerdos y a la participación de algunos miembros en eventos junto a líderes de otras formaciones políticas

ERC descarta alianzas electorales del

Alejandra Rubio responde, una semana después, a los rumores de embarazo

Alejandra Rubio ha optado por guardar silencio frente a las versiones sobre si espera otro hijo, aclarando que la información médica publicada no era verídica y advirtiendo que solo hablará públicamente sobre su vida privada cuando lo decida

Alejandra Rubio responde, una semana

CGT mantiene la huelga del sector ferroviario al considerar "insuficiente" el acuerdo con el Gobierno

CGT mantiene la huelga del

La Conferencia de Seguridad de Múnich avisa de que Europa entra en una "prolongada era de confrontación"

Expertos advierten que la pérdida de liderazgo de Estados Unidos deja a los países europeos ante nuevos desafíos para garantizar su propia protección, con el incremento de amenazas por parte de Rusia y crecientes divisiones internas frente al escenario internacional actual

La Conferencia de Seguridad de

Alfonso Reyes publica 'Huevos fritos con patatas', una reivindicación del valor de las cosas sencillas

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales lanza una obra donde aboga, con ironía y argumentos sólidos, por recuperar principios básicos en una sociedad saturada de consignas, abordando memoria, análisis social, actualidad y valores esenciales

Alfonso Reyes publica 'Huevos fritos